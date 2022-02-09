疫情不見盡頭 美國人心出現棄守 支持與病毒共存者增加

紐約州明天將宣布解除口罩禁令，包括校園。（路透）

美國民眾對COVID-19疫情 的疲乏已達臨界點。幾份稍早在Omicron仍肆虐全美大部分地區期間所做的民調 顯示，大眾的防疫 意志已動搖，主張與病毒共存者漸成主流。

「紐約時報」報導，相關民調盡顯美國社會益發沮喪與悲觀，民眾對疫情看似如影隨行、永無止盡感到憂心。儘管多數人仍關注疫情，近日的民調顯示，想重回常態的比例已追平甚至超越堅持防疫不懈者。

雅虎新聞/輿觀（Yahoo News/YouGov）一份近日所做的調查發現，46%的受訪者覺得美國人應「學習與疫情共處、回到往日常態」，覺得「應加把勁接種、篩檢與戴好口罩」只有43%。

共和黨調研公司「梯隊透視」（Echelon Insights）一份調查也有類似發現，稱55%的選民覺得應「比照流感來對待COVID-19」，僅38%的人認為應以公衛危機看待。

紐時認為，在確診住院與染疫病故依然高檔之際，出現這樣的民意變化格外突兀，尤其這些調查雖顯示公眾於Omicron肆虐期間仍對確診激增憂心，但卻沒能轉化為更大防疫動力，反倒被受夠疫情造成不便的沮喪感壓過。

凱撒家庭基金會（KFF）近日的民調就顯示，3/4的受訪成人形容自己對疫情已感「疲乏或沮喪」。

「華盛頓郵報」指出，兩年多來5波疫情給人的疲乏、無力感，讓部分美國人決定索性就與新冠病毒共存。多項民調顯示，仗恃加強針施打上路、確診數字下滑及更多確診痊癒者，支持與病毒共存的美國人正在增加。

蒙茅斯大學（Monmouth University）1月的民調發現，認為美國「永遠沒法讓疫情受控好回復常態」者的比例，從2021年3月的9%暴增至28%；凱撒家庭基金會的調查也發現，77%的受訪者相信大多數人無論如何都要染疫，且跨黨派的民眾都是這樣看。

華頓商學院（Wharton School）行為科學教授史懷哲（Maurice Schweitzer）表示，大部分的人都厭惡不確定感，兩年多來看出不疫情有終結的跡象，許多人早已身心俱疲。

史懷哲說：「人們意識到若繼續等待最佳時機（回復常態），可能要等到天荒地老，覺得已經夠了，但問題是，病毒不會疲倦。」

據華郵的追蹤數據，縱然美國的新增確診放緩，疫情依然嚴峻－到6日的7天平均單日新增確診仍超過30萬例，每日染疫病故人數飆到僅次於去年冬天，疫情以來美國染疫病故人數已達90萬人。

甚至不乏民主黨籍的州長認為有鑑接種普及，美國已度過緊急情況，但科羅拉多醫藥學會（Colorado Medical Society）主席強森（Mark Johnson）期期以為不可，直言一旦棄守，下次疫情復燃時就很難再把人們拉回頭。

強森說：「雖然州長們說出70%民眾的心聲，但各醫院確診住院依舊人滿為患，醫護人員仍是最可憐的一群，他們可不像一般人有任性的權利。」