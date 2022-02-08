消滅病毒→與病毒共存「反正就這樣了」 防疫漸消極

從政府到民間，美國人對疫情的看法變得愈發消極。圖為加州一名婦人坐在車內，準備自行採樣接受新冠檢測。(美聯社)

新冠疫情 發展至今，如何防疫愈發容易掌握，2020年底疫苗 問世，但是病毒傳播非但沒有停止，甚至變本加厲；結果是，從政府到民間，對疫情的看法變得消極，「無論如何反正就是這樣了」的心態逐漸濃厚。

約翰霍普金斯大學的數字顯示，截至6日的七天平均每日確診數降至30萬例以下，為今年以來首見，而在上周之前，每日確診數都在50萬例以上；平均每日病歿人數則為2462人，變化幅度不大，但病歿率在高確診數下相對較低。

衛生部的數字則顯示，截至6日的七天平均每日住院人數降至12萬人以下，是今年1月6日以來的新低；今年的住院人數高峰為1月20日的15萬9000人。

華盛頓郵報報導，今年1月有三份民調 ，首先是孟莫斯大學(Monmouth University)調查發現，28%民眾認為「永遠無法控制住疫情，並讓生活回復正常」，遠高於去年3月的9%。

凱瑟家庭基金會(KFF的民調則發現，77%民眾認為「絕大多數人終將會染疫」；艾普索斯(Ipsos)民調則發現，61%的民眾相信疫苗將讓他們「回復到疫情前的生活」

這些民調表明，過去兩年的防疫措施已讓民眾心力交瘁、身心俱疲，在疫苗及病毒依然驚人傳播下，愈來愈多人持「不如不要管疫情了，就照以往的形式生活下去吧」的心境。

曾祭出嚴格防疫措施，或是信心喊話說「病毒終將被消滅」的各級政府或官員已有放棄跡象，愈來愈多地方政府或學區放棄戴口罩的要求，愈來愈多的官員談疫情的口吻從「消滅病毒」變成「與病毒共存」。

賓州大學華頓商學院行為科學教授史威瑟(Maurice Schweitzer)表示，民眾開始意識到，如果要等待時機，可能會是漫漫長路，要創業還是共建家庭的人可能會開始覺得「不如現在就開始吧，我們向前邁進」。

賓州大學健康激勵和行為經濟學研究中心(CHIBE)主任沃爾普(Kevin Volpp)則認為，除非情勢有大變化，否則逐漸鬆懈的心態及措施將很難逆轉，畢竟「大家都累了」。