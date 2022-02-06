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CDC：老年人打補強針效果好 年輕人打2針保護力就很夠

編譯郭宣含／綜合6日電
CDC數據顯示，老年人施打新冠疫苗補強針的效果比年輕人更好。圖為洛杉磯國際機場的快閃疫苗施打站。(路透)
CDC數據顯示，老年人施打新冠疫苗補強針的效果比年輕人更好。圖為洛杉磯國際機場的快閃疫苗施打站。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)4日晚間更新新冠數據，說明不同疫苗狀態民眾的新冠肺炎風險。CDC數據指出，補強針對年長者最有效，但由於年輕族群接種前兩劑疫苗的效果太過顯著，反而顯得補強針的正面效益不大。

CDC建議12歲以上美國人接種補強針，並依民眾是否接種疫苗與補強針，提供確診後住院與病歿的風險數據；這也是美國首次依年齡分析接種補強針的效力。

這份數據僅紀錄截至去年12月底的資料，當時Omicron疫情才正要開始，因此有人認為這份新研究可能未充分紀錄補強針的效果；不過部分研究發現，光是前兩劑疫苗的保護力，便足以讓多數人避免出現重症與病歿，就算Omicron出現後也是如此。

拜登防疫顧問小組成員賽琳‧高德爾(Celine Gounder)認為，數據不支持廣推補強針，補強針對老年人、有特定免疫問題者和長期照護中心的居民最重要；對年輕美國人而言，僅讓有特定醫療風險者接種補強針或許更合理。

補強針對各年齡層的好處去年秋季受到熱議，康乃爾醫學院病毒學者摩爾(John Moore)表示，數據可見補強針有防護力，但增加防護效果遠小於接種前兩劑疫苗與未接種者的差距。

CDC數據顯示，各年齡層的未接種者都比已接種者有更高的染疫、住院和病歿風險。

截至去年12月25日，每10萬名65歲以上老年人中，有246名未接種疫苗者染疫後住院和約44人病歿；已接種但未接種補強針者中，每10萬人有27.4人住院和約3.6人病歿；而在接種疫苗又打補強針的人中，住院和病沒人數則分別降至4.9人和0.5人。

年輕人新冠風險較不明顯，因為他們重症率本就低。每10萬名50至64歲成人中，有73名未接種者住院，9名已接種疫苗但未打補強針者住院，而僅有2名打補強針者住院；該族群在病歿差異上，接種疫苗後，每10萬人病歿率從8.26人降至0.4人，打了補強針再降至0.1人。

CDC並未公布18至49歲族群的住院率，而每10萬人的病歿率則從未接種者的0.9人，降至已接種者的0.03人，接種補強針後的人數則低到無法測量。

CDC並未公布12歲以上孩童的數據，可能是因為當時才剛建議該族群接種補強針，因此數據不具統計意義。

補強針可將各年齡已接種者的染疫風險減少約一半，未接種者與已接種者的組間差距更大；不過該數據可能依時出現變化，英國初步數據指出，補強針的效果可能在數月後消退。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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