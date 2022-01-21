拜登免費發5億盒新冠檢測劑 業者嘆生產人手不足

白宮免費派發5億新冠檢測劑，圖為印度的加工廠正趕製新冠檢測劑。(Getty Images)

拜登 政府致力於擴大試劑供應，並將向全國民眾免費派發5億盒試劑，但這是個荊棘遍布的過程，從原材料問題到太多廠房員工染疫，讓許多業者壓力沉重，若疫情 仍延燒不止，最終將會影響試劑供應。

白宮新冠疫情顧問韋柏(Cameron Webb)表示，政府已在21日開通免費試劑預約熱線，號碼為800-232-0233；該熱線每天都會運作，從早上8時至午夜，提供英語、西語及其他150種語言服務。

韋柏表示，該熱線旨在補齊網路預約的不足，讓更多染疫高風險社區、社群受益；此外，政府還計畫透過社會脆弱指數(social vulnerability index)，為疫情最嚴峻的地區提供全部免費試劑的20%。

將免費的試劑送到民眾手上是個充滿挑戰的過程，醫材商Quidel目前每個月可生產4000萬盒試劑，計畫2月增加到7000萬盒；執行長布萊恩特(Douglas Bryant)表示，目前最大的挑戰就是確保產線上有足夠的員工。

康州國民兵協助把新冠檢測劑運到養老院。(美聯社)

布萊恩特表示，新冠疫情因為Omicron變種病毒而愈發「瘋狂」，「所有主管層都染疫過，10%的員工必須隔離」；此外，Quidel就算不斷提高薪資，新產線所需的400名員工仍無法全數招聘到位。

布萊恩特的言論反映出政府決定擴大試劑供應以來面臨的種種挑戰。

除勞動力短缺除大量員工染疫外，還難以招聘到足夠人手也是問題；醫材商InBios總裁艾斯特勒‧雷喬杜里(Estela Raychaudhuri)就表示，儘管他們提供「非常有競爭力」的薪資，但依然招聘困難。

亞利桑納州立大學生醫教授瑪拉‧艾斯賓納爾(Mara Aspinall)估計，目前全美的試劑產能本月為2億6000萬盒，2月為3億5500萬盒，到3月能達到5億2600萬盒；不過艾斯賓納爾也說，許多業者就算有足夠的設備產能，但未必能有足夠的人手。

白宮免費派發5億新冠檢測劑，圖為印度的加工廠正趕製新冠檢測劑。(Getty Images)

一名官員向NBC表示，５億盒試劑的合約不致影響既有的訂單；雷喬杜里就表示，他們目前是沒有問題，但如果未來半年疫情仍持續激增，「那就可能會有問題了」。