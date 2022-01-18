我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

基層工作薪高 念大學的人變少 長期不利整體經濟

編譯洪毅／綜合17日電
目前全國大學學生仍比疫情前少100萬人，其中一個重要原因是當前不需高學歷的工作簡單好找且薪資大漲。圖為位於波士頓的東北大學。(美聯社)
目前全國大學學生仍比疫情前少100萬人，其中一個重要原因是當前不需高學歷的工作簡單好找且薪資大漲。圖為位於波士頓的東北大學。(美聯社)

新冠疫情衝擊過後，目前全國大學學生人數依然比疫情前少100萬人，其中一個重要原因在於，當前不需高學歷的工作簡單好找且薪資水準大漲，讓不少民眾深造意願降低；然而，這非但可能只是個人的短期利益，甚至恐會對整體經濟造成傷害。

全國公共廣播電台(NPR)報導，這種利益恐怕只是短期的，因為擁有學士學位以上者較不容易受到失業衝擊，而且長期來看得不償失。喬治城大學研究發現，擁有學士學位者一生的收入總額中位數為280萬元，比高中學歷者多75%以上。

這不單只是個人得不償失的問題，更可能牽涉到家人、乃至整體經濟。柏克萊加州大學研究人員托拉尼·布里頓(Tolani Britton)就表示，如果一位年輕人連續15年都領基層工資，屆時他還有家人要顧，那他跟他的子女們有辦法改變自己的社經地位嗎？

大學生人數愈少，代表高階人才減少，可能進而對美國經濟產生長期傷害。喬治城大學教育及勞動力中心主任卡內維爾(Tony Carnevale)表示，現在美國有愈來愈多工作需要相當技術，代表對這個經濟體來說，大學學歷變得非常重要。

卡內維爾表示，民眾有薪資就會消費，與之對應的是消費板塊就有工作機會；因此，一個人擁有大學學位，更容易找到更高薪的工作後，就能對國家經濟有貢獻，這會讓全民變得更為富裕，擴大就業人口，還能增加政府稅收，還能減少政府在福利及犯罪矯正上的開支。

卡內維爾表示，疫情造成的大學生人數減少又以社區大學為甚，代表差距又會再次擴大，可能會傷害經濟。布里頓表示，當企業陷入人才窘境，就會造成稅收減少，貨物及服務供給無法到位，雙雙缺貨及漲價，目前因新冠疫情造成此情況，如果未來人才無法補齊，情況還會更惡化。

疫情 加州大學 就業

上一則

「政府沒錢發了」面對Omicron 共和黨議員多反對再紓困

下一則

電信業開始部署5G 航空界憂飛安：跑道2哩內應禁設

延伸閱讀

密西根大學校長 與下屬有「不正當關係」被開除

密西根大學校長 與下屬有「不正當關係」被開除
加州撥款218億 州大系統學校可增25%多元名額

加州撥款218億 州大系統學校可增25%多元名額
疫情爆發後 加州各大學新生減少25萬人

疫情爆發後 加州各大學新生減少25萬人
卡在國會 兒童抵稅政策未延長 逾3000萬家庭勒褲帶

卡在國會 兒童抵稅政策未延長 逾3000萬家庭勒褲帶

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

2022-01-11 08:55
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 20:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距