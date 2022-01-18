基層工作薪高 念大學的人變少 長期不利整體經濟

目前全國大學學生仍比疫情前少100萬人，其中一個重要原因是當前不需高學歷的工作簡單好找且薪資大漲。圖為位於波士頓的東北大學。(美聯社)

新冠疫情 衝擊過後，目前全國大學學生人數依然比疫情前少100萬人，其中一個重要原因在於，當前不需高學歷的工作簡單好找且薪資水準大漲，讓不少民眾深造意願降低；然而，這非但可能只是個人的短期利益，甚至恐會對整體經濟造成傷害。

全國公共廣播電台(NPR)報導，這種利益恐怕只是短期的，因為擁有學士學位以上者較不容易受到失業衝擊，而且長期來看得不償失。喬治城大學研究發現，擁有學士學位者一生的收入總額中位數為280萬元，比高中學歷者多75%以上。

這不單只是個人得不償失的問題，更可能牽涉到家人、乃至整體經濟。柏克萊加州大學 研究人員托拉尼·布里頓(Tolani Britton)就表示，如果一位年輕人連續15年都領基層工資，屆時他還有家人要顧，那他跟他的子女們有辦法改變自己的社經地位嗎？

大學生人數愈少，代表高階人才減少，可能進而對美國經濟產生長期傷害。喬治城大學教育及勞動力中心主任卡內維爾(Tony Carnevale)表示，現在美國有愈來愈多工作需要相當技術，代表對這個經濟體來說，大學學歷變得非常重要。

卡內維爾表示，民眾有薪資就會消費，與之對應的是消費板塊就有工作機會；因此，一個人擁有大學學位，更容易找到更高薪的工作後，就能對國家經濟有貢獻，這會讓全民變得更為富裕，擴大就業 人口，還能增加政府稅收，還能減少政府在福利及犯罪矯正上的開支。

卡內維爾表示，疫情造成的大學生人數減少又以社區大學為甚，代表差距又會再次擴大，可能會傷害經濟。布里頓表示，當企業陷入人才窘境，就會造成稅收減少，貨物及服務供給無法到位，雙雙缺貨及漲價，目前因新冠疫情造成此情況，如果未來人才無法補齊，情況還會更惡化。