「政府沒錢發了」面對Omicron 共和黨議員多反對再紓困

變種病毒Omicron加重國內疫情，部分業者如飯店、健身房、旅遊巴士等再受打擊；然而，這次國會大多共和黨議員傾向不再提供紓困。圖為空無一人的餐館。(美聯社)

隨著最新變種病毒Omicron加重國內疫情，部分業者如飯店、健身 房、旅遊巴士和小聯盟球隊的職業選手再次受挫；然而，這次國會大多數共和黨議員傾向不再提供紓困 ，支持增加紓困的議員仍未達門檻。

反對者認為，國家目前祭出的紓困已足夠，包括9000億元「薪資保護貸款 項目」(PPP)，不該再增加國家財政赤字。

「美國政府已沒錢可發了。」共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)說：「過去兩年，國會在我們原有的重大赤字上又加了數兆元，這種史無前例的情況造成今日我們所見的通貨膨脹，持續破壞我們的未來。」

提倡紓困的遊說團體大多為餐飲業者和百老匯製作團隊，他們也抗議在之前的紓困計畫中根本沒有獲得足夠的補償。

目前看來眾院仍支持發下一波紓困，去年12月一封呼籲向小企業提供援助的連署信中，獲得將近100名民主黨和共和黨議員的簽名支持，但參院情勢顯然不大樂觀。

若要趕上本財務年度，國會必須在2月中旬前通過紓困法案，但各方遊說團體都希望能在這之前能加入對自己有利的紓困條例，使得法案充滿許多變數。

部分業者強調，他們在先前的紓困法案如薪資保護貸款項目中，因為不符合資格而無法獲得紓困；薪資保護貸款項主要是幫企業保住員工，對那些被迫停業的業者沒有太大的幫助，更無法補貼房租等大筆的營業開銷。

健身房業者感觸最深，因為健身房員工人數有限，反而是設備維護、房租和保險的開銷占大宗；因此健身房遊說團體要求國會釋出一項300億元的援助，彌補他們自疫情爆發以來至去年6月的虧損。