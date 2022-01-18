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疫情導致缺清潔工清理 多座城市上演垃圾危機

編譯洪毅／綜合17日電
由於新冠疫情肆虐，負責回收、廢棄物清理的清潔人員人力吃緊，又逢假期送禮物的廢棄物高峰，讓全國多座城市面臨垃圾危機。(美聯社)
由於新冠疫情肆虐，負責回收、廢棄物清理的清潔人員人力吃緊，又逢假期送禮物的廢棄物高峰，讓全國多座城市面臨垃圾危機。(美聯社)

由於新冠疫情肆虐，勞動力短缺形勢雪上加霜，負責回收、廢棄物清理的清潔人員也不例外；更糟的是，人力吃緊同時又逢假期禮物包裝廢棄物高峰，讓全國多座城市不是已經苦於廢棄物危機，就是清潔人員如履薄冰，稍有不慎就會引發危機。

廢棄物危機已在亞特蘭大、傑克遜維爾、納許維爾、費城等城市爆發；這些城市都因為清潔人力吃緊，因此暫停回收或是其他清理作業，導致大量回收物、垃圾、枯枝落葉堆積在街道上，不單困擾居民，還會堵塞溝渠或人行道。

傑克遜維爾居民瑪德琳‧魯賓(Madelyn Rubin)說此事「丟臉」；納許維爾市議會議員奧康納(Freddie O'Connell)則說，停止路邊回收，要民眾自己去回收站，等於置行動不便或家中無車的居民於不利。

在紐約，雖然目前清理作業一切如常，但是7000名人力中，目前有2000人染疫離崗，剩餘人員被迫超時工作，工會代表奈斯波利(Harry Nespoli)就說，現在人員時而染疫隔離、時而康復歸來，「像是一扇旋轉門」。

而在在洛杉磯及路易維爾，現在回收作業都面臨延遲；北美固體廢棄物協會(SWANA)執行主任畢德曼(David Biderman)表示，在國內一些地區，染疫的清潔人員占比可達四分之一。

事實上，這已是美國第三次因疫情而遭遇廢棄物危機，前兩回是疫情爆發初期及今夏Delta變種病毒升溫時；而且SWANA去年12月就示警政府，指全國清潔人力吃緊。

例如在田納西州查大努嘉(Chattanooga)，為了確保回收作業正常進行，回收車駕駛薪資一口氣增加40%，從3萬1500元調升到4萬5000元。

疫情 田納西州 變種病毒

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