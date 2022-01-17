快閃新冠檢測站有假 採貨櫃、戶外帳篷等流動方式行騙

新冠肺炎疫情近兩年來，有不肖業者利用疫苗檢測站招搖撞騙，多州檢察長提醒民眾謹慎留意。圖為伊利諾州一處新冠病毒檢測站。(美聯社)

新冠肺炎疫情近兩年來，假造的手部消毒液、偽造的KN95口罩與疫苗卡等詐欺層出不窮，不肖業者現在甚至利用疫苗檢測 站招搖撞騙，多州檢察長提醒民眾謹慎留意。

紐約、伊利諾、密西根、俄勒岡和麻州檢察長近日發布警告，提醒消費者留意可疑的新冠病毒檢測站與快閃站。

紐約檢察官收到的申訴包括，居家檢測試劑無端漲價、原為免費的檢測站向民眾收費；密西根出現假的居家快篩套組，伊利諾州 的檢測站回報可疑的檢測結果或根本不回覆。

檢測需求激增讓2020年夏季的混亂情況再現，全美各地迄今仍難以推行有效的檢測策略。

即便在新冠變種病毒Omicron擴散之前，學生返校、雇員返工，以及演藝活動也推升檢測需求。

隨著Omicron擴散，公衛專家呼籲民眾有疑慮或可能暴露於病毒環境中就去篩檢 ，許多大型學區要求師生與教職員提供陰性證明才能返校，各檢測站大排長龍；許多人不耐久候，逕自轉往私人的快閃篩檢站受檢。

消費者權益團體對此提出警告，呼籲民眾注意這類經常以貨櫃、戶外帳篷等形式出現的行動篩檢站。

芝加哥與伊利諾州北部優良商業局(Better Business Bureau)執行長柏納斯(Steve Bernas)表示，消費者會無法分辨私人或健康照護診所設立的快閃站，部分私營篩檢站沒有執業執照或不符合規範。

當局表示，其中一個被舉報的篩檢站是總部在伊利諾州的「新冠病毒管制中心」(Center for Covid Control，簡稱CCC)，該中心在全美各地營運超過300個快閃檢測站。

地方優良商業局對伊利諾州和俄勒岡州檢察長辦公室提出的檢舉指出，消費者抱怨CCC的檢測流程可疑，付了檢測費卻未收到結果，或被詢問無關的個人資料。

CCC尚未被起訴，但伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)已警告部分快閃篩檢站可疑，且已收到針對CCC的至少十起申訴，已著手調查。

俄勒岡州檢察長艾倫·羅森布盧姆(Ellen Rosenblum)的發言人則表示，已對CCC可能違反俄勒岡州不公平貿易行為法案(Unfair Trade Practices Act)展開調查，追究損害消費者權益的詐欺商業行為責任。