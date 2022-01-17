數位疫苗卡上路 全美13州、400多個機構採用

新冠病毒數位疫苗卡「SMART健康卡」(SMART Health Cards)悄悄上路數月以來，已有13州政府與眾多企業採用，宛如國家數位疫苗卡。(取材自SMART Health Cards官網)

新冠病毒數位疫苗 卡「SMART健康卡」(SMART Health Cards)悄悄上路數月以來，已有13州政府與眾多企業採用，宛如國家數位疫苗卡。

全美約2億民眾可取用以二維碼(QR code)形式呈現的新冠病毒數位疫苗卡，內含姓名、生日、各劑疫苗接種的日期與廠牌。

設計「SMART健康卡」的非營利研究機構「MITRE」首席數位健康醫師安德森(Brian Anderson)說：「數位疫苗卡的美妙之處在於，這是多州聯盟的自由意志共同體。」

一年前，人們使用新冠疫苗紙本接種證明，數位疫苗卡看似遙不可及。

去年3月，拜登政府明確表示，聯邦政府不會主導規畫疫苗通行證事宜，交由私人企業負責，而疫苗「護照」的理念遭致反對甚至禁止，尤其是在阿拉巴馬州和德州等共和黨領導的州。

「SMART健康卡」不只是單一個應用程式，而是開放原始碼(open-source code)，任何人都可以獲得一個經過認證的獨特二維碼，繼而存取健康數據，目前已廣泛為13州政府和400多個健康照護醫療院所、藥局 、展演會場等機構使用。

加州 首席技術創新官克魯(Rick Klau)說：「數位疫苗卡是實質上的通行標準，對於國民取用疫苗接種證明的數位副本至關重要。」

數位疫苗卡優於紙本證明的點在於，二維碼無法偽造，餐廳或音樂場館可以用應用程式掃描數位疫苗卡，辨識其真偽；使用者若遺失二維碼，也可以自行重新下載。

已接種疫苗者，可透過加入數位疫苗卡行列的13州健康政府機構、醫院、連鎖藥局或超市取得專屬二維碼，後者如沃爾瑪(Walmart)、艾伯森(Albertsons)等零售超市、CVS、Rite Aid、華格林(Walgreens)藥局等。

加州和路易斯安納州去年6月成為第一批採用數位疫苗卡的州，科羅拉多州、康乃狄克州、伊利諾州、麻州與新澤西州陸續跟進。

國際上也有不少國家或地方政府採用疫苗二維碼，如日本、加拿大安大略省；部分國際航線也要求旅客出示數位疫苗卡，作為登機許可文件之一。