疫情衝擊食品供應鏈 雜貨日用品短缺 「貨架空空」再現

在Omicron新冠變種病株以及勞動力短缺聯合衝擊下，食品和日常生活用品又開始缺貨。圖為華盛頓州一家超市有許多貨架幾乎已無貨可賣。(路透)

貨運成本飆升及受Omicron 新冠變種病株影響的勞動力短缺，正導致食品加工業和新鮮農產品公司積壓出貨；但民眾居家抗疫，民生日用品需求極高，美國各大零售商 超市貨架空空如也的景象因此再現。

社群媒體上已可看到消費者開始抱怨大型連鎖商店麵食和肉類貨架空空如也；雞肉、衛生紙、家庭衛生用品等被一掃而空，華盛頓州部分「好市多」大賣場(Costco)又開始對民眾購買衛生紙額度設限。

消費者品牌協會(Consumer Brands Association)傳播和研究副總裁凱蒂‧丹尼斯(Katie Denis)表示，貨品短缺情況至少幾周內不會減緩，這得歸咎於勞動力短缺；消費品行業減少大約12萬名工人，但上個月(去年12月)只增加1500份工作；全國雜貨商協會(National Grocer's Association)則表示，許多雜貨店工人少於50%。

消費者品牌協會表示，美國零售商現在面臨約12%食品、飲料、家庭清潔和個人衛生產品缺貨，正常情況下的比例為7-10%；食品缺貨率更高達15%，問題最嚴重。

在愛達荷州和俄勒岡州邊境種植洋蔥、西瓜和蘆筍的水果蔬菜生產商Owyhee Produce公司執行長邁爾斯表示，由於缺卡車司機和風暴阻塞公路導致過去三周交通中斷，運費翻倍，疫情 也讓價格上漲，「以前從東海岸到西海岸運費約7000元，現在是1萬8000元到2萬2000元之間」。他為此不斷延後洋蔥出貨，等待運費下降。

Albertsons連鎖超市執行長桑卡倫也表示，受Omicron影響，未來四到六周內會面臨更多供應鏈挑戰；雜貨經銷商SpartanNash上周即表示，從食品製造商那裡取得供貨越來越難，穀物和湯品等加工食品尤其缺貨。

躲在家裡對抗Omicron變體傳播的消費者則是繼續囤積日用品；丹尼斯指出，過去五個月的民生用品需求與2020年3月疫情開始時的水平一樣高或更高；全球其他地區也出現類似問題。