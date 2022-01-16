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連鎖餐飲業防疫升級 限外帶、縮短營業時間

編譯徐薏茹／綜合15日電
圖為緬因州一家星巴克咖啡店本月初即因人手不足，宣布提早打烊。(美聯社)
圖為緬因州一家星巴克咖啡店本月初即因人手不足，宣布提早打烊。(美聯社)

Omicron變種病毒迅速擴散，各地新冠肺炎確診病例暴增，多數連鎖餐廳業者再度實施防疫限制，僅提供外帶服務、關閉用餐區域以及縮短營業時間。

咖啡連鎖店「星巴克」(Starbucks)及「奇波雷墨西哥燒烤」(Chipotle Mexican Grill)已宣布，由於人力短缺及確診病例增加，暫時限制個別商店及區域營業；許多餐廳業者表示Omicron確診人數多於先前的Delta變種病毒，也暫時停止營業。

星巴克表示，公司注重員工及顧客的安全，部分店家已調整營業時間及服務，並且讓店經理根據當地狀況做決策，紐約州水牛城的19間星巴克從1月初轉為得來速或外帶服務，波士頓連鎖店則因應市政府對於室內空間的疫苗限制，僅供外帶服務。

對於如何因應疫情業者已有經驗，不少商家已投資基礎設施，能根據需求提供運送、免下車及外帶服務。

然而商家的銷售成績仍受到一定程度影響，連鎖速食業者「漢堡王」(Burger King)、「丹尼斯」(Denny's)、「搖搖漢堡」(Shake Shack)等上個月的銷售額下滑；「搖搖漢堡」執行長加魯蒂(Randy Garutti)表示：「沒有人能倖免」。

許多餐飲業者表示最近一波疫情導致人手不足，勞工部1月初報告11月份有將近7%的餐廳及飯店員工辭職，約為92萬名員工，辭職人數為所有行業中最高。

Omicron疫情令人員調度更加困難，俄亥俄州「溫室咖啡」(Greenhouse Cafe)老闆麥斯雀爾(Lindsay Mescher)便表示過去幾周確診人數增加，人員配置越來越不穩定，店裡再度限制半年前才重新開放的用餐區。

根據餐飲業市調公司Datassential調查，全國餐廳暫時關閉的數量不斷增加，上個月2.4%店家關閉達到最高峰；Datassential表示，人手短缺為其中一大原因。

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