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不畏疫情延燒 紐奧良嘉年華季如期舉行

編譯林梅婕／綜合15日電
儘管去年停辦，今年紐奧良嘉年華季仍照常舉行。圖為樂隊和藝人在街上向電車上的乘客展現才藝。(美聯社)
儘管去年停辦，今年紐奧良嘉年華季仍照常舉行。圖為樂隊和藝人在街上向電車上的乘客展現才藝。(美聯社)

全美正逢新冠變種病毒Omicron疫情延燒，路易斯安納州紐奧良(New Orleans)嘉年華季仍如期舉行，歷史悠久的電車在法國區(French Quarter)行駛，一年一度的聖女貞德紀念遊行也照常舉辦，但也採取一系列的防疫政策。

紐奧良嘉年華季固定在每年聖誕節後第12天舉行，一路持續到3月當地最盛大的狂歡節(Mardi Gras)；兩年前的狂歡節成為全美南部地區的超級傳播源，也迫使官員們2021年取消活動。

不過儘管極具傳染性的Omicron造成確診人數激增，當局並沒有取消今年的嘉年華季，紐奧良市長拉托雅‧坎特雷爾(LaToya Cantrell)更是在開幕會上強調：「毫無疑問，2022年狂歡節如期舉行，讓我們度過一個健康且成功的狂歡節。」

身為嘉年華表演團隊Krewe of Muses的成員的杜蘭大學(Tulane University)流行病學者蘇珊·哈西格說：「去年取消嘉年華季無疑是個明智的做法，因為那時疫苗注射不普及，而且各地重症患者非常多」；如今，紐奧良兩劑疫苗的覆蓋率已高達81%，2月也會有更多華麗的遊行如期舉行。

疫情升溫仍讓部分活動充滿變數，當地的拜沃特麵包店(Bywater Bakery)負責人琪雅·康拉德往年都會包下整個街區，搭配現場音樂舉辦一整天的派對；但今年由於許多員工在聖誕新年假期染疫，她決定取消派對，只留一名鋼琴師在平板貨車上演奏。

「我不希望請來的樂師染疫，我也不希望客人染疫，更不希望我另一半健康的員工也生病，」康拉德說：「疫情終結後，我們有很多時間舉辦派對。」

疫情 遊行 疫苗

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