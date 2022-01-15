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傳染病學家：Omicron之後 還會出現更新變種病毒株

記者胡玉立／綜合報導
專家警告，Omicron如狂風掃落葉般的迸發與進展，足以證明它不會是全球最後一個令人擔憂的COVID變種病毒版本。圖為德州駕車人排隊檢測。（Getty Images）
專家警告，Omicron如狂風掃落葉般的迸發與進展，足以證明它不會是全球最後一個令人擔憂的COVID變種病毒版本。圖為德州駕車人排隊檢測。（Getty Images）

科學家警告，Omicron如狂風掃落葉般地爆發和傳播，足以證明它不會是全球最後一個令人擔憂的COVID變種病毒版本。波士頓大學傳染病流行病學家馬丁內斯 (Leonardo Martinez) 表示，「Omicron傳播速度越快，突變機會就越大，可能導致更多變異」。

Omicron讓相對健康的人無法工作和上學，其傳播容易程度除增加染疫機會，也增加在免疫系統較弱人體內逗留的可能性，讓它有更多時間發展有效突變。約翰霍普金斯大學傳染病專家雷伊（Stuart Campbell Ray）也表示，「更長時間的持續感染，似乎是最可能滋生新變種的溫床；只有在感染非常廣泛時，才會提供這種情況發生的機會」。

由於病毒可以在更多人身上進化，專家們不知道下個變種會是什麼樣子，也無法預期它會如何影響疫情，不能保證它們會不會是較輕微疾病，也不知道現有疫苗有沒有作用。但專家強調，今日疫苗仍然有效，更廣泛的疫苗接種是必要的。

去年11月中旬Omicron出現後，如星火燎原般席捲全球。研究顯示，其傳染性至少是Delta的兩倍，是病毒原始版本的四倍。Omicron比Delta更可能重新感染已經染疫者，對已接種疫苗者造成「突破性感染」，同時攻擊未接種疫苗的人。世界衛生組織（WHO）報告，1月3日至9日那周創紀錄的1500萬件新增病例，比前一周增加55%。

由於Omicron引起的疾病似乎不如Delta嚴重，專家認為，這的確有可能是病毒趨向普通感冒般溫和的開始，因為病毒倘若很快殺死宿主，就不會傳播得那麼大；但病毒並不總是隨時間推移而變得不那麼致命。

感染和疫苗接種讓全球大部分地區有了一些免疫力，病毒的適應及進化有很多可能途徑，其中包括動物感染病毒發生變異後傳回到人類身上、或人類雙重循環感染Omicron和Delta而產生具這兩種類型特徵的混合體。

為遏制變異出現，科學家強調繼續採取公共衛生措施，例如戴口罩和接種疫苗。雖然Omicron比Delta更易傳播，但疫苗仍能提供保護，補強針也大大減少重症、住院和死亡。

雷伊比喻，疫苗就是人類的盔甲，即使不能完全阻止病毒傳播，也能大幅阻礙病毒傳播。

疫苗 Omicron 變種病毒

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