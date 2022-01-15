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員工染疫 人手不足 華格林、CVS部分藥局周末歇業

記者顏伶如／綜合報導
受到員工染疫導致人手不足影響，全國規模最大的華格林和CVS等藥房部分據點周末將歇業。(美聯社)
受到員工染疫導致人手不足影響，全國規模最大的華格林和CVS等藥房部分據點周末將歇業。(美聯社)

包括CVS健康集團(CVS Health Corp)、華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)在內的全美規模最大連鎖藥局，受到疫情影響以及Omicron變種病毒擴散導致人力吃緊，某些分店周末期間將不營業。

CVS與華格林表示，周末不營業的決定相當罕見，但如今現實狀況是，分店並沒有足夠的藥劑師及技術員可以維持周末正常營業。

梅西百貨公司(Macy's Inc)、沃爾瑪(Walmart)等零售及超市業者，現在也紛紛縮短分店營業時間，因為越來越多員工染疫生病，或者正在等候新冠病毒檢測結果，或者必須照顧染疫的親人。

Omicron變種病毒導致疫情再度升溫之前，在全國各地總共設有大約2萬分店的各大連鎖藥局，就已開始縮減營業時間，為員工加薪，並且想盡辦法加聘人手，希望解人力荒的問題。

連鎖藥局在疫情期間扮演著提供病毒檢測及新冠疫苗的重要角色，員工對於工作負擔變重叫苦連天，某些消費者則對藥局服務品質頗有微詞。

華格林及CVS都表示，周末不營業的分店數量有多少，無法明確推算，因為每周狀況都不一樣，有些分店則是在無預警的情況下宣告周末暫不營業。

最近幾周，包括華府、緬因州新格洛斯特(New Gloucester)、紐約州紐伯茲(New Paltz)在內等地，都傳出消費者突然發現連鎖藥局及得來速(drive-throughs)取藥窗口突然關閉的狀況。某些民眾預約前往接種新冠疫苗，但抵達後卻發現藥局沒開。

俄亥俄州艾克隆(Akron)居民福克斯(Zach Fox)說，妻子日前因為腿部骨折開刀，回家之後由於傷口疼痛想吃止痛藥，他在周午晚間帶著醫師處方箋到平常取藥的CVS分店，抵達時卻看到門口貼著告示寫道晚間6時已打烊，要等周一上午10時才開門營業，理由是「我們無法控制的因素」。他說，妻子整整等了12小時，後來才在其他CVS分店拿到止痛藥。

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