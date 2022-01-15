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疫苗強制令被擋下 企業主恐難再要求員工接種

記者顏伶如／綜合報導
要求超過100名員工的大型企業須強制員工打新冠疫苗的規定被最高法院擋下後，是否強制要求員工接種的難題，將讓雇主傷腦筋。(美聯社)
要求超過100名員工的大型企業須強制員工打新冠疫苗的規定被最高法院擋下後，是否強制要求員工接種的難題，將讓雇主傷腦筋。(美聯社)

勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)2021年11月頒布規定，要求員工人數超過100人的大型企業必須強制要求員工接種新冠疫苗，或為員工固定進行每周病毒檢測，但這一規定13日被最高法院擋下後，是否強制要求員工打疫苗的難題，將讓雇主傷腦筋。

透過強制規定打疫苗的手段對抗疫情，引發不少爭議，聯合航空公司(United Airlines)、泰森食品(Tyson Foods)是要求員工必須接種新冠疫苗的知名企業 ，但許多雇主則仍在觀望中，等待法院判決結果。

目標超商(Target)13日說，將檢視最高法院的裁決如何影響工作團隊以及營運。

美國規模最大的私人企業例如沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)、摩根大通(JPMorgan Chase)等迄今並未針對是否強制要求員工接種新冠疫苗表態；梅西百貨公司(Macy's)從本月開始已要求員工告知疫苗接種進度。

最高法院判決出爐後，梅西百貨公司發言人說，公司正評估這一最新發展。

紐約時報分析，某些已宣布員工必須強制接種新冠疫苗的企業紛紛表示，最高法院的判決將讓疫苗接種規定變得窒礙難行。

連鎖餐廳「笑聲星球」(Laughing Planet)負責人史派沃吉爾(Franz Spielvogel)，先前已規定手下200多名員工都須在1月中旬之前完全接種，否則就要每周固定接受病毒檢測；他說，不打算更改已經宣布的計畫，但最高法院的裁定令他深感挫折，因為公司的疫苗規定失去了聯邦保護。

史派沃吉爾說，近來疫情惡化，讓他覺得更有必要通動疫苗強制接種規定。他指出：「身為企業負責人以及雇主，必須經常與社會大眾互動，我希望顧客們都能知道，他們走進來的地方是一個安全的場所。」

紐約時報報導，最高法院形容OSHA的疫苗接種規定過於粗糙，但喬治華盛頓大學流行病學家麥可斯(David Michaels)說，最高法院的裁決留下讓OSHA頒布修正版規定的空間，也就是針對某些工作場所訂定疫苗接種要求。

疫苗 梅西百貨 檢測

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