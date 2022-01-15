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疫苗強制令被擋下 最高院恐再限縮聯邦權限

記者顏伶如／綜合報導
分析認為，即將受到最高法院保守派大法官裁決影響的下一個目標，可能是環保署限縮電廠排碳量的爭議。(美聯社)
分析認為，即將受到最高法院保守派大法官裁決影響的下一個目標，可能是環保署限縮電廠排碳量的爭議。(美聯社)

最高法院歷史作家、有線電視新聞網(CNN)司法評論員瓊恩‧比斯丘皮克(Joan Biskupic)14日撰文指出，最高法院13日擋下聯邦政府針對大型企業頒布的員工接種新冠疫苗強制令之後，保守派大法官居多數的情況下，限制聯邦權力儼然已成趨勢，緊接著將受到影響的下一個目標，便是最高法院排定2月進入口頭辯論，有關聯邦環境保護署(EPA)限縮電廠排碳量爭議。

比斯丘皮克指出，包括湯瑪斯(Clarence Thomas)在內的保守派大法官，在疫苗強制令裁決中紛紛對聯邦政府介入美國民眾日常生活與自由提出質疑；最高法院立場傾向保守將導致政府今後處理公共衛生與安全、保障勞工權益、環境保護規定等問題受到限制。

美國因新冠病毒而死亡的累計人數朝向100萬大關逼近之際，比斯丘皮克分析，疫情嚴重的事實並沒有讓保守派大法官改變心意，反而把審理案件視為阻擋行政部門擴權的好機會，特別是立場屬於極右派的三位大法官。

她指出，聯邦政府想要保護公共健康及環境的各種措施，恐將因此面臨障礙，三權分立的基本架構仍否依舊維持平衡也出現問題。

比斯丘皮克在文中指出，首席大法官羅伯茲(John Roberts)雖為保守派，但不像湯瑪斯、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)那般強硬主張全面改革聯邦權力；羅伯茲在疫苗強制令的裁決中甚至另外投票，同意衛生部為醫院員工及領取聯邦醫療保險(Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)的機構訂定員工疫苗接種規定。

文中寫道，最高法院九位大法官之間不但有自由派與保守派的路線之爭，位居多數的保守派中同樣進行權力較勁，湯瑪斯、艾里托、戈薩奇三人特別希望限制聯邦政府權限。

她指出，這三位保守派大法官的意見可能讓司法系統擁有更多權力，政策主管機關及其領域專長，都將因此受到打擊。

大法官 疫苗 聯邦政府

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