陸軍鼓勵專業人才從軍 簽6年約給入伍獎金5萬

為保證軍中的關鍵職位募到合格兵員，陸軍不惜砸下重金，最優秀的人才如果簽約服役六年，最高可獲5萬元獎金。(美聯社)

為保證軍中的關鍵職位募到合格兵員，陸軍不惜砸下重金，最優秀的人才如果簽約服役六年，最高可獲5萬元獎金，目前陸軍的最高入伍獎為4萬元。

陸軍徵兵司令部主管維林(Kevin Vereen)少將說，過去一年在疫情 籠罩下，學校關閉、就業 市場競爭激烈，使徵兵工作遇到嚴峻挑戰，未來數月的徵兵季不容樂觀，陸軍希望通過加大獎勵和其他鼓勵措施，吸引合格的年輕人入伍。

疫情導致徵兵工作很難在學校和社區展開，優秀年輕人也面臨更多的職業選擇；維林說：「疫情的影響仍在，學校基本關閉，我們失去整個班級的男女青年，無法與他們見面交流。」

受現役士兵是選擇退役還是繼續服役的影響，年度招募的兵員人數會有不同，過去兩年隨著疫情的爆發和持續，許多士兵決定繼續服役，減緩了徵募新兵的壓力，陸軍去年的徵兵額是5萬7500人，今年大致相同。

雖然關鍵職位的合格兵員可獲5萬元入伍獎金，但許多人難以達到嚴格的高標準，最終的獎金額還要看何時可參加軍訓、是否具備基本技能，以及是否願去空降和野戰部隊而定。重要職位的兵員如導彈發射、特戰部隊、信號情報分析以及影響戰場格局的火力控制等，基本可領到最高額的獎金。

而其他關鍵職位包括步兵、情報分析、戰場救護、憲兵和作戰工程師等，獎金的多寡則需根據訓練中是否有缺額而定。維林表示：「現在的人才競爭激烈，獎勵機制絕對必要，對吸引年輕人參軍很重要。」

陸軍上士瑪麗·詹姆斯(Mary James)2020年11月以來一直在俄亥俄州 的徵兵站工作，她表示，重獎有助於募到兵員，「雖然錢不是年輕人首先考慮的，但確實起作用，他們會為高回報率而興奮，同時也使我們在招募人才的競爭上處於有利地位。」

曾是信號情報分析員的詹姆斯說，年輕人對入伍的疑問多是職業穩定、離家遠和經常轉移部署等。維林表示，對於年輕人的疑慮，陸軍採取了有針對性的措施，包括增加兩年制的服役期，以及軍中的專業職位擴大到84個，部分職位入伍之初即可選定。

陸軍今年招募新兵的獎金總額尚未確定，2018年曾達到最高的4億8500萬元，但此後因招不滿員而下降，在去年9月30日前的會計年度，陸軍的新兵招募獎金超過2億3300萬元，募到新兵1萬6500人，人均獎金1萬4000元。