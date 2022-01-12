CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

華盛頓郵報日前報導美國疾病管制與預防中心（CDC ）一度考慮改變指導方針，建議民眾佩戴高等級的口罩 ；CDC雖表示沒有改變戴口罩指南的計畫，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。

根據價格追蹤機構camelcamelcamel，亞馬遜上Hotodeal品牌一盒40個KN95口罩，現在以79.99美元的價格出售，遠高於11月底的16.99美元。金伯利克拉克（Kimberly-Clark）品牌一盒50個N95口罩，要價57.15美元，也高於去年10月初的23.19美元。

自從具高度傳染性的Omicron新冠變種病毒 開始迅速傳播以來，擔心染疫的消費者放棄簡單的布口罩或外科口罩，轉而尋求更具防護力的裝備。兒童口罩尤其搶手，因為儘管病例激增，許多公立學校仍繼續讓學生返校上課。

22歲的Jordan Larsen是住在美國田納西州納許維爾市的零售業從業人員，她最近改用較高等級的口罩，花了72美元買到20個KN95口罩。她說：「我認為這有些荒謬，因為這是現在需要的保護裝備，特別是對像我這種有很多人仰賴的零售業人員來說。」

部分專家已表示，N95 口罩優於布口罩。CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但其官網上確實表示，「口罩和防毒面具可提供不同程度的防護，密合良好且經美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）核准的口罩（例如N95）提供最大防護」。

拜登總統的新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）在周三白宮新聞發布會上，試圖緩解民眾對口罩的擔憂。他說，政府儲備超過7.5億個口罩，可供醫護人員和急救人員使用。

住麻州普利茅斯的Phil Woerner還記得，疫情爆發前，他住加州，可以用5美元買到大約100個N95口罩，不過，與生病和赴醫院相比，還是寧可付高價買口罩。

Larsen認為，「至少現在需要政府干預，因為有其必要，特別是有各式各樣的變種病毒攪局」。