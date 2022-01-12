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免費快篩詐騙 「新冠病毒管制中心」為名私人公司被查

記者顏伶如／綜合報導
美國有很多免費新冠檢測點，但有私人公司卻以此名目詐騙。(美聯社)
美國有很多免費新冠檢測點，但有私人公司卻以此名目詐騙。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，以「新冠病毒管制中心」(Center for Covid Control)為名的私人公司，號稱在全美各地設有300個據點，為民眾提供免費、當天可獲得結果的快篩檢測，但商業信譽局(BBB)在收到大批民眾詐騙檢舉之後，已啟動調查。「新冠病毒管制中心」在商業信譽局的評分，如今已降為代表極為差勁的「F」。

「新冠病毒管制中心」網站寫道，合作實驗室領有執照且獲聯邦疾病防治中心(CDC)認證，卻未說明實驗室名稱。「新冠病毒管制中心」的推特帳號成立於2021年3月，追蹤粉絲僅82名， Instagram帳號以「免費病毒檢測」(freecovidtest)關鍵詞發文，但網友回應多半是指責「造假」或「詐騙」。

商業信譽局網站則有民眾投訴指出，前往「新冠病毒管制中心」接受病毒檢測之後，從來不曾收到檢測結果，這家公司成立目的疑似專門用來行騙。有民眾寫道，三周半之前接受檢測，迄今未收到結果，也有民眾指出，接到的檢測結果日期根本不正確，「對這家公司感到高度懷疑」。

商業信譽局網站明尼蘇達州及北達科他州辦公室發言人說，已經與芝加哥及威斯康辛州的辦公室聯手，針對「新冠病毒管制中心」公司展開調查。

31歲明尼阿波里斯(Minneapolis)婦人克莉絲汀娜‧韋伯(Christina Weber)日前受訪時說，到「新冠病毒管制中心」公司的社群媒體帳號留言，抱怨遲遲沒有收到檢測報告後，便收到電郵通知說檢測結果為陰性，但她在前往「新冠病毒管制中心」檢測地點接受病毒檢測的同一天，還到另一個檢測站接受檢測，後者出爐結果為陽性。

韋伯說：「我很生氣，也擔心他們如果一直發送造假的陰性檢測結果，可能害死人。」

圖為美國一處檢測站外的標示。示意圖。(美聯社)
圖為美國一處檢測站外的標示。示意圖。(美聯社)

檢測 詐騙 社群媒體

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