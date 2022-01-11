美單日135萬人確診 新冠住院破14萬 雙破紀錄

Omicron導致全球新一波疫情，美國10日新冠住院人數再度突破14萬大關，更可能在近期超越去年疫情高峰期所創下的紀錄。（路透）

Omicron 變種病毒導致全球疫情 急速升溫，據路透統計，美國10日（周一）通報新增至少135萬人確診，單日新增確診數創全球新高，因感染新冠肺炎而住院者再度突破14萬人，僅低於去年1月14日疫情高峰期間創下紀錄。同日法國住院人數增加到2萬2749人，是去年4月以來最大增幅。

美國10日新冠住院人數再度突破14萬大關，更可能在近期超越去年疫情高峰期所創下的紀錄，疾病建模師預測，住院人數可能在本月晚些時候達到高峰，屆時總住院人數將落在27萬5000至30萬人之間。

除確診和住院病例數暴增外，美國單日平均病歿人數也從近幾天的1400人，增加到1700人。臉書母公司Meta Platforms宣布延後美國辦公室重新開放日，從本月31日延到到3月28日，並要求回公司上班的員工接種追加疫苗 。隨著Omicron疫情升溫，許多公司延後重返辦公室計畫。

法國10日住院人數增加767人，來到2萬2749人，是去年4月以來最大增幅。另外，波蘭衛生部長尼澤斯基11日宣布，波蘭染疫而病故人數突破10萬人。

堅持不打新冠疫苗員工，現遭雇主愈來愈嚴厲對待。宜家家居（Ikea）在英國沒打疫苗員工，如因接觸確診者須隔離無法上班，Ikea將扣薪水；但員工自身染疫請病假，仍依病假付薪。