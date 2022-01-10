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疫情飆 全美1/4醫院缺人 美西近3成醫院人手短缺

中央社／華盛頓10日電
據衛生及公共服務部資料顯示，全美約1/4的醫院正經歷嚴重人手不足。圖為華盛頓特區的醫護人員10日正在搭建戶外新冠病毒檢測站。(歐新社)
據衛生及公共服務部資料顯示，全美約1/4的醫院正經歷嚴重人手不足。圖為華盛頓特區的醫護人員10日正在搭建戶外新冠病毒檢測站。(歐新社)

美國COVID-19疫情Omicron肆虐，染疫住院人數14萬多已超越去年冬天所創峰值，凸顯即便毒性可能較弱，高傳染性的Omicron持續構成嚴重威脅。

「紐約時報」引述美國衛生及公共服務部（HHS）指出，截至本月9日，全美染疫住院人數達14萬2388人，超越去年1月14日時所締14萬2315人的疫情以來住院最高紀錄。7天平均的每日住院人數則為13萬2086人，較兩周前激增83%。

這波Omicron疫情壓垮醫院負荷，讓已因之前Delta疫情精疲力竭的醫護崩潰，住院者多為60歲以下的非年長族群。

單日新增確診過去兩周更呈失控狀態，平均每天新增68萬例，遠遠超越去年冬天時的最高峰紀錄。今天更創單日新增超過113萬例，締造全球單日新增數最多國家的紀錄。

住院情況因無關篩檢量能或輕症，目前是衡量疫情嚴重性最有力指標之一；白宮最高防疫專家佛奇（Anthony S. Fauci）上周受訪時直言，染疫住院率尤需特別關注。

另據衛生及公共服務部資料顯示，全美約1/4的醫院正經歷嚴重人手不足，像俄勒岡等一些州已部署國民兵支援醫護，另像伊利諾、麻薩諸塞等州則將非緊急手術全部延後，很多地方甚至要求無症狀或輕症確診醫護繼續上工，讓未確診的病人冒染疫風險。

智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）研究員、密西根大學急診醫師埃畢爾（Mahshid Abir）表示，疫情搞了快兩年，「縱使最具奉獻心的人，就算沒崩潰或精神狀況出問題，也已身心俱疲」。

醫護和其他醫務人員即便大多接種過疫苗，仍不免染疫不適，雖不需住院，但病況仍讓他們無法工作，使得在最迫切的時候缺乏人手。

「華盛頓郵報」報導，若Omicron擴散預測模型夠準，目前的染疫住院態勢幾周後可降溫；模型預測整體染疫住院峰值，會在本月稍晚達每天27.5萬到30萬間的最高峰。

截至昨天，科羅拉多、俄勒岡、路易斯安那、維吉尼亞、馬里蘭等州已發布公衛緊急狀況，允許醫院與救護車在無法滿足需求時不再受理救治。

儘管Omicron毒性看似較輕、致死率也較低，但未接種疫苗者確診與突破性感染大增，仍讓各醫院加護病房及住院照護量能喘不過氣，在整個大流行期間，死亡人數都比感染人數出現激增延遲幾周，預料這一波染疫病故數字可能會在未來幾天攀升。

截至昨天，全美共有2萬3524人染疫住進加護病房，直逼去年1月12日最高紀錄的2萬9591人；全美近1/4、即大約1200間醫院本周通報嚴重人手不足，另有120間通報一周內會嚴重不足。

醫護人力不足最嚴重者為美西地區，29%的醫院已通報人手短缺，32%通報一周內會短缺。最嚴重者像佛蒙特與羅德島州，約60%的醫院預計這周人手就要耗盡。

疫情 Omicron 衛生及公共服務部

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