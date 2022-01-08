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不打疫苗就沒工作 花旗月底開除在美不配合員工

編譯黃淑玲／綜合外電
花旗集團（Citigroup）貫徹去年10月宣布的員工強制接種新冠疫苗政策。 美聯社
花旗集團（Citigroup）貫徹去年10月宣布的員工強制接種新冠疫苗政策。 美聯社

不打疫苗，就沒工作！美國花旗集團（Citigroup）將根據先前已公告的條件，這個月底開除在美國尚未完整接種新冠疫苗員工。花旗鐵腕防疫，可說是政策最嚴格的華爾街大銀行。

花旗去年10月宣布僱用條件，在美國的員工必須於本月14日以前完整接種新冠疫苗，除非提出醫藥、宗教或其他當地政府准許的豁免證明，逐案審核。媒體周五（7日）得到的最新消息是，未能在期限前接種完畢的員工，公司將先讓他們放無薪假，然後在本月31日解僱。

知情人士透露，目前超過90%的花旗美國員工已經遵照辦理，且完整接種疫苗的員工數也正快速增加。花旗集團在美國約有6.5萬名員工。

花旗是第一家強制要求員工打疫苗的華爾街大銀行；其他行業的大咖像是Google、聯合航空（United Airlines）等，則已經執行「沒打針就沒工作」的政策。

華爾街其他大銀行，諸如：高盛、摩根士丹利、摩根大通等，已經要求未打疫苗的員工在家工作，只是到目前為止，還沒有到開除員工的地步。

同在7日這一天，美國聯邦最高法院開庭聽證，辯論美國總統拜登強制接種疫苗及強制接受新冠病毒檢測的政策，反對者要求法院阻止拜登這項行政命令。

疫苗 華爾街 拜登

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