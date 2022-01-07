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5歲以下無法接種疫苗 美幼童住院新高 喬州最嚴重

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5歲以下無法接種疫苗 美幼童住院新高 喬州最嚴重

記者顏伶如／綜合報導
美國5歲以下孩童因為還不能接種疫苗，最近感染新冠住院率大增，圖為5歲的張小妹在紐約市接種新冠疫苗。(Getty Images)
美國5歲以下孩童因為還不能接種疫苗，最近感染新冠住院率大增，圖為5歲的張小妹在紐約市接種新冠疫苗。(Getty Images)

美國5歲以下幼童是目前唯一還不符合疫苗接種資格的年齡族群，根據7日公布的政府最新統計，5歲以下兒童感染新冠病毒住院案例過去幾周突然暴增，創下疫情發生以來新高；美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，目前幼齡兒童染疫住院率最高的五州包括喬治亞州、康乃狄克州、田納西州、加州及俄勒岡州，其中又以喬州的住院案例增加最為急速。

疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，仍不符合疫苗接種資格的幼童染疫增加，凸顯了幼童身邊的成年人及年齡較大兒童都應該施打疫苗的重要性，以便達到保護保護幼齡孩童。

傳染力變強的Omicron變種病毒，從去年12月中旬開始在美國迅速蔓延；5歲以下兒童原本染疫住院率為10萬分之2.5，如今已升高到10萬分之4。

美國5歲以下孩童因為還不能接種疫苗，最近感染新冠住院率大增，圖為5歲的張小妹在紐...
美國5歲以下孩童因為還不能接種疫苗，最近感染新冠住院率大增，圖為5歲的張小妹在紐約市接種新冠疫苗。(Getty Images)

疾管中心統計顯示，來自14州共計250多家醫院通報案例，5歲至17歲兒童目前染疫住院率為10萬分之1。

疾管中心指出，18歲以下兒童與青少年的整體染疫住院率，若與其他年齡層相比，還是最低的，目前每日新增染疫住院患者當中，18歲以下孩童的比例不到5%。

截至4日為止，18歲以下兒童平均每日染疫住院約766例，比兩周之前的統計多出一倍。

西雅圖兒童醫院(Seattle Children's Hospital)重症醫療長麥奎爾(John McGuire)指出，這波Omicron病毒引發的疫情升溫期間，染疫住院兒童發生重症的案例比Delta變種病毒肆虐期間來得少。

麥奎爾舉例說，西雅圖兒童醫院的染疫兒童患者，其實都不是因為感染新冠病毒而住院，是因為其他疾病住院之後，經檢查證實染疫。

根據媒體報導，許多民眾希望幼齡孩童能在新的一年有疫苗可打。但輝瑞(Pfizer)藥廠上個月宣布，在為2歲至4歲兒童研發的新冠疫苗裡，研究顯示保護效果並不如預期。輝瑞後來更新研究方式，改為5歲以下對象提供第三劑補強針，研究結論可望在春季初期出爐。

另外一項疾管中心研究報告指出，與沒有感染新冠病毒的幼齡兒童相比，染疫兒童患者被檢查出患有糖尿病的機率約為兩倍多。目前科學家正在研究為何新冠病毒會有攻擊胰臟當中製造胰島素細胞的傾向。

疫苗 變種病毒 疫情

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