飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

美國一名教師日前在TikTok上分享，自己在飛行途中發現自己的新冠肺炎快篩結果呈陽性反應後，在機上廁所內自我隔離了5個小時，而該段影片目前已累積超過400萬次觀看人數。

美國教師弗蒂奧（Marisa Fotieo）本月20日從芝加哥飛往冰島 時，中途感到喉嚨疼痛，她表示，自己隨身攜帶了幾個快篩試劑，並隨即在機上廁所進行新冠病毒檢測 ，結果發現結果呈陽性反應。

在接下的飛行途中，弗蒂奧一直待在廁所裡，冰島航空公司的一名空服員替她準備食物和飲料。目前尚不清楚她是否有在登機前進行新冠病毒檢測。

弗蒂奧事後接受採訪時表示，這是一次瘋狂的經歷，當時有150人在航班上。雖然待在狹小的空間裡，但航空公司盡量讓她感到舒適，確保她在那5個小時內得到所需的一切。

弗蒂奧同行的兄弟和父親的檢測結果都呈陰性，得以在落地冰島後繼續前往瑞士旅行，但弗蒂奧不得不待在冰島一家紅十字會旅館 隔離。