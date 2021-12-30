美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

Omicron和Delta變種病毒夾擊下，美國、澳洲及歐洲多國過去24小時新增新冠病例紛創新高，恐引發新冠「海嘯」。圖為一亞裔家庭全副武裝走出亞特蘭大國際機場。（路透）

全球新冠肺炎在過去一周平均每日新增確診近90萬例，美國、澳洲，以及歐洲多個國家過去24小時的新增病例數紛創新高，世界衛生組織(WHO)警告，Omicron 和Delta變種病毒 推升病例，將引發新冠「海嘯」；美國本周每秒就有三人染疫，加州 28日已成為美國第一個確診逾500萬例的州。

雖然Omicron變種病毒傳染力高，但研究指出，Omicron確診者症狀輕微，比較不容易發展為重症住院或病歿。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)29日表示，Omicron和Delta變種病毒是雙重威脅，持續推升新冠確診、住院與病歿人數；他指出非常擔心高傳染力的Omicron與Delta同時流行，將引發海嘯般的病例。

他警告，新冠肺炎拖延不消，新變種病毒恐更能抵抗現有疫苗，屆時有必要再調整疫苗；他也呼籲各國在2022年年內，將接種率提升至70%。

法國的單日確診新冠患者人數連續兩天居歐洲國家首位。圖為巴黎一醫院的患者戴上呼吸器。（Getty Images）

路透29日數據指出，全球22日至28日平均每日新增確診約90萬例，多國疫情數據也打破紀錄。

法國連兩天出現歐洲國家單日最高確診數，高達20萬8000人；丹麥、葡萄牙、英國、西班牙、義大利、希臘、賽普勒斯、馬爾他和澳洲，28日也出現創新高的確診病例數，波蘭29日回報新增794人病歿，這是該國第四波疫情最高紀錄。

許多政府擔心隔離帶來的經濟衝擊，開始考慮縮減隔離期；西班牙29日宣布隔離期從十天減至七天，義大利則有意鬆綁接觸染疫者後的隔離規定。

世衛表示，全球上周新冠肺炎病例比前一周新增11%，從20日至26日新增確診499萬人，最大增幅來自美洲。

美聯社報導，歐洲上周新冠確診病例僅增加3%或284萬人，但美洲上周確診卻暴增39%，使全球新冠確診人數增加148萬人，而光是美國的新增確診就上升34%或增加118萬例。

但世衛也表示，全球新冠肺炎上周新增病歿人數為4萬4680人，比前一周減少4%。

加州28日成為全美第一個確診逾500萬新冠病例的州。圖為洛杉磯市的一名女子自測新冠。（歐新社）

美國本周回報新增確診逾190萬例，等於每一秒鐘約有三名美國人染疫；根據聯邦數據，美國平均每日新增確診27萬7000人，打破1月紀錄；美國新增大量確診部分是疫情所致，另一部分則是聖誕節周末後，檢測需求大增，以及先前數據積累所致。

加州公共衛生局28日表示，加州成為全美第一個已知新冠確診數超過500萬例的州，德州共逾440萬例確診，佛羅里達州逾390萬例。

加州在2020年1月25日發現首例確診者，花292天在同年11月11日達到100萬例確診，之後再花44天達到200萬例；加州每10萬人中，上周平均新增確診16.4例，加州染疫住院人數也緩慢增加，上周增加約12%至4401人。