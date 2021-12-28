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拒打疫苗領失業津貼 佛州等5州允延長

記者顏伶如╱綜合報導
佛羅里達州等五州同意為抗拒疫苗強制接種規定而丟飯碗的勞工延長失業津貼，引發爭議。(Getty Images)
佛羅里達州等五州同意為抗拒疫苗強制接種規定而丟飯碗的勞工延長失業津貼，引發爭議。(Getty Images)

華盛頓郵報27日報導，包括阿肯色、愛阿華、堪薩斯、田納西和佛羅里達州在內以共和黨執政居多數的五州，同意為抗拒疫苗強制接種規定而丟飯碗的勞工延長失業津貼，但如此措施引發誘導民眾不打疫苗、對白宮防疫策政扯後腿等輿論批評。

雇主宣布疫苗強制接種規定後，因為不願配合而自行辭職或遭開除的勞工，通常不符領取失業救濟金資格。但阿肯色、愛阿華、堪薩斯、田納西和佛州則為拒打疫苗而失業的勞工量身打造得以領取失業金的規定。

報導指出，懷俄明、威斯康辛及密蘇里州也考慮跟進。

民主黨籍堪薩斯州州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)與保守派居多數的州議會站在同一陣線，同意雇主得以健康因素或宗教信仰為由，得以從疫苗強制接種規定中豁免。

共和黨執政州允許拒打疫苗而丟工作的勞工領取失業津貼，引發輿論批評有誘導民眾不打疫苗之嫌。企業領袖及工商團體則說，州政府破例同意拒打疫苗勞工領取失業救濟金，將導致企業成本負擔變重。

觀察家指出，共和黨執政州的作法凸顯疫情遭到政治化的另一起實例，先前因為商家被要求暫停營業及戴口罩規定等，也曾引發衝突。就在不久之前，20多個共和黨執政州曾經聯手，對疫情期間擴大失業津貼祭出限縮，促使州民回到職場上班，減輕勞工短缺的人力荒問題。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(NELP)執行主任狄克森(Rebecca Dixon)分析，共和黨州長們站在政治舞台上，利用失業保險制度針對疫苗接種規定表態。

狄克森指出：「今夏期間斷然為數以百萬計勞工取消失業補助的，正是同一群人」。阿肯色州、愛阿華州、田納西州及佛州的聯邦疫情失業補助津貼，都於今年6月畫下句點。

力挺共和黨州長措施的支持者則說，美國民眾本來就有權利自行決定要不要打疫苗。

疫苗 勞工 共和黨

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