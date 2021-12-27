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聯邦補助疫歿9000元喪葬費 許多家屬未申請

編譯陳韻涵／綜合26日電

新冠肺炎疫情下，殯葬業業績大好、保險業慘賠；聯邦政府補助喪葬費，減輕新冠肺炎病歿者家屬的負擔。

美聯社報導，聯邦急難管理局(FEMA)補助去年1月20日後新冠肺炎病歿者家屬每次最高9000元喪葬費用，當局月初統計時已有22萬6000人請領近15億元補助，但有更多家屬未申請這筆補助。

若要申請這筆喪葬補助，去年5月16日後病歿者要附寫有新冠肺炎病歿的死亡證明，去年1月20日到5月16日間病歿者則要附醫生診斷書、法醫證明或經檢驗說明死於新冠肺炎或其併發症；申請家屬須自行提出申請，部分殯葬業者會告知此資訊。

華爾街日報報導，殯葬業者「國際服務公司」(Service Corp. International)執行長萊恩(Thomas Ryan)表示，公司營收超過預期；追蹤該公司數據的分析師表示，該公司股價今年第一季每股預期賺55分，實際上賺1.32元。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國逾81萬人染疫病歿；美國平均壽命去年經歷一次大戰以來最大降幅，抵銷2003年來所有增幅。

最新一波染疫病歿對象多為未接種新冠疫苗者，死亡率最高群體為45歲到64歲者，並非更年長的族群；高死亡率可能讓更多人預先準備後事，今年預購墓園銷量增67%，預定喪禮服務業績則增加16%。

中年死亡人數驟增，對壽險業者是件壞事；比起年輕人和高齡群體，中年人較可能透過雇主或定期保單購買人壽保險。

保險產業組織「保險資訊研究所」(III)指出，壽險理賠率多年來持平，去年增加15%，未接種新冠疫苗不像抽菸，可當作承保風險因素之一，也有可能因為保險公司仍視新冠肺炎為暫時現象。

新冠肺炎 保險 壽險

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