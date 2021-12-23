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部分雇主 開始強制員工打補強針

記者顏伶如／綜合報導
面對Omicron病毒疫情擴大，有些雇主開始強制員工施打補強針。圖為紐約市曼哈頓中城的疫苗接種站，市府規定所有雇主都必須強制要求員工拉種疫苗與補強針。(美聯社)
面對Omicron病毒疫情擴大，有些雇主開始強制員工施打補強針。圖為紐約市曼哈頓中城的疫苗接種站，市府規定所有雇主都必須強制要求員工拉種疫苗與補強針。(美聯社)

新冠疫苗強制接種規定爭議未休，受到Omicron變種病毒肆虐影響，某些雇主已開始要求已打疫苗的員工必須追加補強針。有線電視新聞網(CNN)22日報導，在新墨西哥州，已接種新冠疫苗的醫護人員須在1月17日之前打補強針，州政府員工及公立學校教職員則必須接種補強針，才算符合「完全接種」(fully vaccinated)定義。

新墨西哥州代理衛生廳長史克拉斯(David Scrase)說：「補強針推廣計畫反應頗佳，成果超過全國表現，不過我們仍要繼續努力。」

報導指出，國防部證實目前正考慮規定全體美軍必須強制接種補強針。

報導指出，耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、史丹福大學、哈佛大學、達特茅斯學院、麻省理工學院、安赫斯特學院、威廉斯學院、艾莫瑞大學、西北大學等都要求學生及教職員寒假結束返校前，必須接種補強針。

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)要求所有演出人員、行政人員以及觀眾，參加表演之前必須出示已打補強針的接種證明。

全球調查暨顧問機構葛特納爾(Gartner)人力資源研究長克羅普(Brian Kropp)分析，雇主考慮是否要求員工打補強針時，對於是否調整「完全接種」定義多半不願比聯邦疾病防治中心(CDC)提早行動。

他分析，疫苗接種規定面臨某些員工反彈的雇主，比較希望跟著CDC頒布的命令行事，如果CDC修正「完成接種」的資格定義，估計60%以上雇主將要求員工要打補強針。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)公眾意見暨研究部副總監克爾辛格說，調查結果顯示許多民眾對於補強針缺乏認知，但Omicron變種病毒導致疫情升溫的新聞報導，的確提高民眾對打補強針的興趣。

疫苗 新墨西哥州 CDC

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