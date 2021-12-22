聖誕腳步近 佛奇：打完3劑參加大型派對也不安全
美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，已接種COVID-19疫苗和加強針的民眾能與家人團聚共度佳節，但即便是那些已經打了第3劑疫苗的人，參加大型聚會仍不安全。
美國人的聖誕計畫已連續第2年被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂，目前占主導地位的Omicron變異株導致確診病例激增，迫使許多人取消旅行，重新考慮是否要在假期間探訪親友，對參與節日聚會的安全性也抱持懷疑態度。
佛奇在白宮簡報會上表示：「有很多30、40、50人的派對，而你不清楚每個人的接種情況。在Omicron肆虐之際，你不會想參與這些盛大的聚會。」
路透報導，佛奇援引南非和蘇格蘭的研究說，初步證據顯示感染Omicron的嚴重程度並沒有超過Delta；但 他警告，民眾仍須保持謹慎。
他說：「這是好消息。但我們還得看看國內的情況，因為我們有自己的人口統計變項要考量。」
美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國確診病例的7天平均值比前一週增加25%，每天新增約14萬9300人染疫，平均每日染疫死亡人數上升3.5%至1200人。
美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准輝瑞藥廠（Pfizer）生產的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid，適用於12歲（含）以上的高風險患者，為對抗疫情立下重要里程碑，將使數以百萬計人獲得治療。
佛奇說，政府將提供輝瑞生產Paxlovid所需的任何資源，待藥廠出貨後，即向各州和地方免費發放。
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