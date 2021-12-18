美研究：2劑COVID疫苗後確診 可獲超級免疫

美國華盛頓大學與瑞士製藥商Humabs Biomed SA 17日一份尚待同儕審查的研究指出，相較打完2劑輝瑞/BNT而沒確診過者遇到Omicron時抗體水平驟減44倍，確診痊癒並接種2劑輝瑞/BNT的人，抗體水平只會減少5倍。圖為賓州民眾接種輝瑞/BNT疫苗。（路透）

美國一份研究發現，COVID-19確診痊癒並完整接種2劑輝瑞 /BNT疫苗 者，遇到Omicron 時抗體下滑最少；另一份研究更指出，完整接種疫苗後確診「能取得超級免疫」。

媒體陸續報導，現有各款COVID-19疫苗似乎都對Omicron無招架之力。早先美國杜克大學（Duke University）協助研究30名打完莫德納（Moderna）疫苗者的血液樣本，發現中和抗體遇到Omicron降低至少約50倍。

南非14日發布的大型研究顯示，在預防感染Omicron方面，2劑輝瑞/BNT疫苗僅能提供33%保護力；牛津大學研究人員13日發現，2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗對Omicron幾無防護力。

美國華盛頓大學（University of Washington）與瑞士製藥商Humabs Biomed SA今天一份尚待同儕審查的研究指出，相較打完2劑輝瑞/BNT而沒確診過者遇到Omicron時抗體水平驟減44倍，確診痊癒並接種2劑輝瑞/BNT的人，抗體水平只會減少5倍。

這份研究另發現，中國國藥（Sinopharm）、嬌生及俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）COVID-19疫苗，幾乎都對付不了高傳染性與高突變的Omicron。

研究指出，接種2劑國藥疫苗的13人中，只有3人體內產生應對Omicron的中和抗體；接種單劑型嬌生的12人中僅1人產生抗體；接種2劑Sputnik疫苗的11人中，沒人產生中和抗體。研究人員認為打加強針確有必要。

研製Sputnik疫苗的俄國加馬利亞研究所（Gamaleya Center）發聲明強調，不能根據前述研究裡的血清樣本論斷Sputnik疫苗對Omicron的效力。

除華盛頓大學的研究外，俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University, OHSU）一份研究也得出類似發現，即接種完2劑輝瑞/BNT疫苗再確診痊癒，可望取得「超級免疫」。

OHSU這份透過線上預發於美國醫學會（JAMA）的實驗發現，接種過疫苗後又確診的「突破性感染」，痊癒後可對Delta株誘發強勁免疫反應，研究人員認為這對其他變種很可能也奏效，但關鍵是人們要先完整接種疫苗才行。

研究人員從血清樣本發現，突破性感染者的中和抗體效力，是只打過2劑輝瑞/BNT而沒染疫過者的1000%。

研究作者之一、OHSU分子與微生物學助理教授塔菲瑟（Fikadu Tafesse）說：「沒有比這更好的免疫反應了。現有各款疫苗仍對預防重症很有效，我們的研究則顯示，完整接種後再確診，可擁有超級免疫（super immunity）。」