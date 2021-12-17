入境即採檢 美國3座機場免費送「檢測小包」

圖為芝加哥歐海爾機場。（路透）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，昨天開始在邁阿密等3處國際機場 免費分發COVID-19檢測 小包，鼓勵旅客一入境美國即進行採檢。

疾管局表示，昨天開始在明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St Paul）、邁阿密（Miami ）和芝加哥歐海爾（Chicago O'Hare ）等3處國際機場分發免費檢測小包，很快地達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）機場也會有。疾管局計劃未來幾週再增4座國際機場。

疫管局鼓勵，但不強制國際旅客一抵達美國機場時，即進行COVID-19新的採檢。

根據美國本月6日生效的新規定，幾乎所有飛美旅客都須出示起飛前24小時內的檢測陰性反應證明。而先前的規定是，已接種疫苗的國際旅客須檢送起飛前72小時內的檢測結果，未接種的旅客則須檢送24小時內的檢測。

白宮 表示，由於科學家仍在評估Omicron變異株，為加強公共衛生防護，因此採檢時間規定更加嚴格。

11月29日， 白宮因擔心Omicron變異株擴散，下令禁止來自非洲南部8個國家的幾乎所有外國旅客入境；但其他也發現此一變異株的國家，則不在此限。