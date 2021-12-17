禁遷令陸續到期 房客遭逼遷大增

72歲的喬州居民摩爾積欠數千元租金，但在未獲通知的情況下，有天下班回家就發現被趕出兩臥連棟房，家當被扔在人行道上。現在她和伴侶暫時棲身在旅館，邊述說經歷邊落淚。(美聯社)

新冠疫情期間，多虧聯邦禁止房東 逼遷令和聯邦與地方備忘錄，成功保護許多民眾免於露宿街頭，但隨著禁遷令陸續到期，住房維權團體表示，部分地區逼遷案件再次攀升。

一部分原因是法院開始加快處理積累的驅逐令案件，但維權人士指出，驅逐情況攀升凸顯出，聯邦緊急住房救助有其限制，因為有些州的發放速度緩慢，而且對房客保護不足；許多市場的房價高漲也導致驅逐令情況增加。

根據普林斯頓大學「驅逐實驗室」(Eviction Lab)的最新數據，在其蒐集數據的6州31市中，驅逐情況逐漸攀升；跟8月相比，9月驅逐情況增加10.4%，10月更增加38%。

根據驅逐實驗室，驅逐情況恢復的地方包括康乃狄克、佛羅里達州、德州休士頓、印地安納州印第安納波利斯(Indianapolis)，以及俄亥俄州 辛辛那提(Cincinnati)和哥倫布(Columbus)等。

有些房東領取聯邦補助，但仍驅逐房客，此舉引發擔憂；支持住房正義的維權團體「全國住房法計畫」(National Housing Law Project)調查全國近120名律師，發現86%律師遇過類似案件，也注意到有越來越多房東在法庭上謊稱未驅逐房客，和非法鎖門不讓房客進屋。

「全國住房法計畫」執行主任羅勒(Shamus Roller)表示，許多州的房東房客法老舊，而且法律有利房東，「法院未依事實裁決，反而像輸送帶一樣，把逼遷令送到房客手上。」

根據聯邦人口普查 局(U.S. Census Bureau)的「家庭脈動問卷調查」(Household Pulse Survey)，沒信心支付下一個月房租的人數，從9月底約500萬人增加至最新數據的630萬人。

美聯社報導，聖誕節將至，可能出現更多逼遷案件。