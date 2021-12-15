我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

加州驚魂未定 VTA槍擊案6個月後再遭槍手威脅

現有補強針足夠 佛奇：不必針對Omicron研發疫苗

編譯郭宣含／綜合15日電
白宮首席防疫專家佛奇15日表示，無須針對Omicron變種病毒研發第三針疫苗，現有補強針便足夠。（歐新社）
白宮首席防疫專家佛奇15日表示，無須針對Omicron變種病毒研發第三針疫苗，現有補強針便足夠。（歐新社）

新冠病毒Omicron變種病株已至少在美國36州和華盛頓特區、波多黎各現蹤，但白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)15日表示，現有疫苗的補強針便足夠，沒有必要針對Omicron研發第三針疫苗；而麻省總醫院(MGH)新研究指出，現有疫苗對抗Omicron效力下降，但補強針可恢復保護力。

目前美國完整接種和打補強針民眾仍少，聯邦疾病防治中心(CDC)也未決定是否更改完全接種(fully vaccinated)的定義。

Omicron變種病毒標識。（路透）
Omicron變種病毒標識。（路透）

英：效力雖降 仍有75%

佛奇15日在白宮更新新冠肺炎資訊時表示：「接種補強針可對抗Omicron，現在不需要製作針對特定變種病毒的補強針。」

佛奇指出，輝瑞的兩劑疫苗對抗Omicron效力顯著下降，從先前的80%大降至33%，但仍可預防新冠重症；在南非，民眾接種完兩劑輝瑞疫苗後，仍具70%效力可避免住院。

佛奇引述英國衛生安全局(UK Health Security Agency)數據指出，雖然保護力劇減，但接種補強針後，仍有75%效力可避免染疫。

「如果你還沒打疫苗，就去打疫苗，尤其是Omicron現蹤區的民眾。」佛奇說，「如果你已完全接種，就去打補強針。」

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)引述CDC數據警告，跟完全接種者相比，未接種者染疫後有八倍住院機率，病歿機率更高達14倍。

麻省總醫院、哈佛和麻省理工學院(MIT)14日公布一篇尚未經同儕互審的研究，其中檢測接種輝瑞、莫德納和嬌生三個廠牌疫苗的民眾血液，了解血液中抗體在實驗室中對抗Omicron偽病毒的效果；研究發現，這三種美國授權使用的新冠疫苗保護力明顯下降，但打完補強針後，有機會恢復泰半保護力。

沒打補強針 中和抗體趨零

研究人員發現，如果只打兩劑的輝瑞、莫德納疫苗，或一劑的嬌生疫苗，對抗Omicron時，中和抗體含量「低甚至沒有」，但受測者再追加補強針後，就能產生夠多抗體。

另外，該研究也呼應先前牛津大學研究，Omicron比之前的「高關注變異株」更具傳播力，可能很快超越Delta毒株。

美數億人面臨Omicron威脅

然而美國整體人口對抗Omicron保護力仍不足，根據CDC的數據，61%人口完全接種，但其中僅27%人口打補強針；換言之，美國每六個人中約僅有一人(17%)完成接種又打過補強針，仍有數億人面臨Omicron威脅。

許多研究和專家呼籲補強針的重要性，但CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)不願透露CDC是否或何時會將「完全接種」的定義，更改為加打一劑補強針；她僅說尚須評估與建議，必要時會更新資訊。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

Omicron 疫苗 佛奇

上一則

佛洛伊德案 白人警察沙文「認罪」至少被關20年

下一則

小型船隻湧入 洛杉磯、長堤進口貨櫃數銳減

延伸閱讀

中國滅活疫苗對Omicron失效 將推混打疫苗因應

中國滅活疫苗對Omicron失效 將推混打疫苗因應
Omicron傳染力特強 為何美股仍淡定？

Omicron傳染力特強 為何美股仍淡定？
「紐約之鑰」擴大 5至11歲入室內娛樂場所 須疫苗證明

「紐約之鑰」擴大 5至11歲入室內娛樂場所 須疫苗證明
打疫苗滿一年 護士琳賽：疫情還沒結束

打疫苗滿一年 護士琳賽：疫情還沒結束

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
10歲亞裔男孩卡吉萊恩(中)連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

2021-12-13 16:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
9歲的安妮絲汀‧萊克里(Annistyn Rackley)抱著玩偶，與3歲妹妹艾拉娜‧萊克里(Alanna Rackley)躺在浴缸裡，7歲妹妹艾瓦琳‧萊克里(Avalinn Rackley)則站在浴缸外。美聯社

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

2021-12-14 19:31
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
全州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

全州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」