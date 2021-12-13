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賓州空姐沒打疫苗 確診新冠後「四肢壞死」截肢

聯合新聞網／綜合報導
賓州一名空姐坎迪絲（中）沒有接種疫苗，確診後引發血栓及心臟併發症，四肢因缺乏血液循環壞死，必須進行截肢手術。（影片截圖）
賓州一名空姐坎迪絲（中）沒有接種疫苗，確診後引發血栓及心臟併發症，四肢因缺乏血液循環壞死，必須進行截肢手術。（影片截圖）

新冠肺炎肆虐全球，各國致力提高疫苗覆蓋率，以減低確診後重症的機率。賓州一名空姐坎迪絲（Candice Davis）沒有接種疫苗，確診後引發血栓及心臟併發症，四肢因缺乏血液循環壞死，必須進行截肢手術，術後她少了兩隻前臂、一個腳掌以及另一條腿膝蓋以下的部位，她因此呼籲「快去接種疫苗吧！」

當地媒體報導指出，坎迪絲沒有先天性疾病，但日前確診新冠肺炎後，在自我隔離期間出現發高燒、心悸等病症，8月17日緊急送醫，昏迷三周後才甦醒，由於缺乏血液循環，導致她的四肢壞死，手臂、雙腳發黑，醫師告訴她「必須截肢才能活下來」，她也只好接受，「如果必須切掉我的手臂，那就這麼做吧，這是我的人生」。

來源：KOAA 5

坎迪絲的媽媽佩吉（Paige）表示，坎迪絲曾計劃接種疫苗，不過遲遲未進行，如今卻因病截肢，讓她相當痛心，她透露，坎迪絲有時會哭泣，有時心情很好，不過她比所有人都堅強。

坎迪絲家屬指出，她的哥哥也確診新冠肺炎，不過因他曾接種疫苗，所以只有出現感冒、失去味覺及嗅覺的病症，坎迪絲於12月初出院，她希望公開自己的故事，希望人們以此為戒，儘速接種疫苗，她呼籲「快去接種吧！你可不想失去四肢，最重要的是，你可不想失去性命」。

疫苗 新冠肺炎 併發症

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