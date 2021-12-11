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加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

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加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

編譯徐薏茹／綜合11日電
凱瑟醫療集團表示，被感染的11位員工已經完全接種且接種補強針。圖為凱瑟醫療集團在加州聖地牙哥的醫療中心。（路透）
凱瑟醫療集團表示，被感染的11位員工已經完全接種且接種補強針。圖為凱瑟醫療集團在加州聖地牙哥的醫療中心。（路透）

一場11月27日在威斯康辛州密爾瓦基市舉行的婚禮，經證實成為新冠Omicron變種病毒超級傳播的源頭；不少參加婚禮的醫學專家雖然完成疫苗接種，仍難逃Omicron病毒株的穿透力，導致加州奧克蘭(又稱屋崙，Oakland)兩家醫院共38名醫護人員及病人受到感染。

每日郵報11日報導，密西根州立大學(Michigan State University)公衛整合部門副院長黛博拉‧福爾霍爾登(Debra Furr-Holden)表示，她上月27日參加那場婚禮，事先得知婚禮100名賓客幾乎全接種疫苗，其中有許多醫學專業人士；但她發現，婚禮中有許多賓客拿掉口罩，四處走動，導致福爾霍爾登和十幾人感染新冠肺炎，其中有11人在凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)的加州奧克蘭醫療中心工作，新郎新娘也在蜜月期間檢測出陽性。

威斯康辛州公衛官員正在調查本次婚禮傳播事件，目前尚未在參加婚禮的當地賓客中發現任何陽性病例；但其中一位賓客最近曾經出國。

凱瑟醫療集團表示，被感染的11位員工已經完全接種且接種補強針；其中幾位參加完婚禮，去上班前並未出現任何症狀，但仍讓八名病人、另八位同事感染到病毒。截至8日，13名曾與確診員工接觸的人檢測結果為陰性。集團並未對其他檢疫結果透露更多細節。

院方表示，員工在出現症狀或接受檢測前曾短暫工作一段時間，但全部遵守防疫規範。

奧克蘭醫療中心其中一位確診員工也在附近的高地醫院(Highland Hospital)工作，該醫院表示，有22位員工可能與確診者接觸。

全美目前有25州出現Omicron變種病毒病例，而Delta變種病毒仍持續傳播，導致過去兩周每日確診病例新增30%，死亡案例新增20%。

專家警告美國的疫情可能加劇；流行病學家波藍(Gregory Poland)表示，根據當前美國的死亡率來計算，現在到新年前，大約3萬2000人可能死亡。

初期數據顯示Omicron變種病毒並不會造成Delta變種病毒及其他病株一樣的重症；波藍擔心大眾因此而放鬆警惕，「這是來自世界某特定區域非常、非常初步的訊息，而且那裏的Delta變種病毒並不像這裡一樣致命。」

波藍與許多公衛官員敦促美國人民盡快完全接種疫苗，再補打加強劑，以防疫情加劇。

變種病毒 Omicron 檢測

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