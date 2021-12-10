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16~17歲打輝瑞補強針 FDA緊急批准 等CDC做出建議

編譯林梅婕／綜合9日電
聯邦食品暨藥物管理局9日批准16歲至17歲青少年在完成新冠疫苗接種超過六個月後，接種輝瑞疫苗補強針。圖為紐約市一名16歲女生(坐者左)稍早注射輝瑞疫苗。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局9日批准16歲至17歲青少年在完成新冠疫苗接種超過六個月後，接種輝瑞疫苗補強針。圖為紐約市一名16歲女生(坐者左)稍早注射輝瑞疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)9日緊急批准16歲至17歲、已完成新冠疫苗接種超過六個月以上的青少年，接種輝瑞(Pfizer)與BioNTech聯合開發的新冠疫苗補強針；FDA的決定仍待聯邦疾病防治中心(CDC)做出建議，但與此同時，5至11歲兒童的疫苗接種率似乎效果不彰，目前2800萬名和於接種資格的兒童中，僅500萬人接種了第一劑。

隨著最新變種病毒株Omicron入侵美國，當局加快擴大疫苗覆蓋率；公衛官員指補強針對Omicron仍具有某種程度的保護力，但疫苗研發商仍須做更多評估。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「為抑制新冠病毒擴散以及病毒持續突變，最好的方法就是讓所有符合資格的人完成新冠疫苗及補強針的接種。」

過去幾個月FDA持續對16和17歲青少年進行補強針接種評估，甚至在輝瑞遞交補強針緊急授權申請前就提前進行；輝瑞指出，1萬名志願受測者中，16歲及以上的民眾在接種補強針後的免疫反應和副作用，都比第二劑來得好，不過該公司尚未公開16和17歲受測者的接種數據。

儘管相對於年長者，16與17歲青少年染疫發生重症或死亡的風險都較低，但與疫情爆發初期相比，近幾個月來染疫的年輕人持續成長；該年齡層補強針劑量也與前兩劑維持相同。

此外，公衛官員們正積極推動5至11歲兒童接種疫苗，但效果並不如預期；當局統計顯示，該年齡層人口約2800萬人，卻只有500萬人接種至少一劑疫苗，凸顯家長們仍有所顧慮。

根據路透報導，依照這樣的步調，5至11歲完全接種疫苗的覆蓋率恐怕無法在幾個月內達到五成以上的目標；甚至一些州如密西西比，還出現疫苗過剩的情況。

諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)新冠疫苗接種計畫領導人兼兒科醫師哈里斯(Matthew Harris)分析：「我認為家長們還是很緊張，大多家長可能覺得自己接種疫苗沒有什麼，但是對小孩仍有所保留。」

不過CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)7日強調，目前的當局數據庫中，仍未出現5至11歲兒童對疫苗不良反應的案例。

疫苗 輝瑞 FDA

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