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佛奇：Omicron傳染力高 但重症率可能較低

中央社／華盛頓7日專電
美國首席防疫專家佛奇今天表示，初期資料顯示，Omicron感染力雖較高，重症率可能比較低，但一切仍待驗證。（Getty Images）
美國首席防疫專家佛奇今天表示，初期資料顯示，Omicron感染力雖較高，重症率可能比較低，但一切仍待驗證。（Getty Images）

新變種Omicron入侵全球超過50國，但威脅似乎不如外界原先預期。美國首席防疫專家佛奇今天表示，初期資料顯示，Omicron感染力雖較高，重症率可能比較低，但一切仍待驗證。

佛奇（Anthony Fauci）今天在白宮例行防疫簡報會上表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron，外界關心的問題有三個，包括傳染力、重症率及免疫逃脫程度。

在傳染力方面，佛奇指出，分子證據顯示，Omicron的突變可能與較高感染力有關。從迅速累積的真實世界數據也可看到案例數增加，基本傳染數（R0值）也可能提升；在部分情況，Omicron快速取代Delta變異株。

不過，佛奇表示，依患者住院比率研判，Omicron重症率「可能」（might）較低。但他再三強調，這僅是初步資訊，住院率低的一個原因可能是當中許多患者年紀輕。

他說，專家還須幾週時間才能對Omicron重症率有更清楚了解。

至於現有疫苗對Omicron防護力是否可能降低，佛奇引述南非研究數據表示，與先前Beta或Delta變異株相比，Omicron再感染率較高，顯示有免疫脫逃跡象。但他強調，目前仍缺乏確切證據。

佛奇說，美國目前針對Omicron進行假病毒與活病毒中和試驗，預計分別於下周與周末就能進行數據判讀，屆時就能知道現行疫苗產生的抗體是否喪失效力。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，Omicron已在全球超過50國現蹤，美國也有19州出現病例。

美國上周傳出一名沒有非洲旅遊史的明尼蘇達州男子感染Omicron，確診前曾赴紐約參加動漫展，引發外界恐慌。

瓦倫斯基指出，據報約有5萬3000人參加同場活動，衛生當局已聯繫上其中超過3萬5000人，並鼓勵他們進行篩檢。她說，本案調查結果能讓國內專家對Omicron傳染力有些許初步了解。

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