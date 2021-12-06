新冠快篩檢測盒 先自掏腰包 再申請給付 且不可回溯

許多歐洲國家由政府提供新冠檢測盒，美國則要民眾自行購買，然後再申請給付。(Getty Images)

白宮 日前宣布把私人健康保險業者納入拜登 總統的抗疫計畫中，民眾到藥品店購買居家快篩檢測 盒後，健保業者很快將可給付快篩費用；但是公衛政策專家質疑，美國為何不效仿歐洲國家，直接替全民檢測盒埋單，反要讓美國人自行購買後，再拿收據報銷。

拜登抗疫計畫強調接種疫苗，接下來將再納入私人健保業者。白宮表示，私人保險業者很快會補貼快篩檢測盒的費用，白宮還說接下來將在鄉村和醫療資源不足的區域和健康診所中，發放5000萬個免費檢測給未納保美國人。

不過對於有納保的消費者而言，白宮的方針得讓他們自己外出買檢測盒；部分健康政策專家質疑，美國何不為全民買檢測盒，再免費或低價提供給民眾，這也是許多歐洲國家的做法；美國要求民眾自己購買檢測盒，之後再提出收據申請給付。

「就消費者立場來看，直接提供便宜的篩檢給美國大眾是最簡單的辦法。」凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)副董事堂森(Lindsey Dawson)表示：「民眾得知道檢測可以給付，還要有人說明給付過程，還有一開始得有人墊錢。」

其他國家大筆砸錢在快篩上；英國公民可以在政府網站下訂居家用的免費快篩試劑，德國投入數億元建立1萬5000個快篩檢測站網絡；美國則是強調疫苗的公共採購，以及鼓勵民眾接種疫苗。

最近新冠住院率攀升和Omicron變種病毒抵達國門，促使拜登政府擴大檢測方便性並改善其負擔能力。白宮新冠政策前顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，拜登政府可能注重新冠檢測的便利性。

在川普和拜登政府中，私人保險業者是負擔病毒檢測成本的重要一環；2020年疫情之初，國會就通過法律要求保險業者完全為醫生辦公室等場所的新冠檢測埋單，且無共付額(co-payment)或自付額(deductibles)。

斯拉維特表示，繼續維持上述做法，應可讓拜登政府最快擴大納保美國人的快篩檢測，並加強未納保人的直接採購作業。

目前新冠檢測盒製造商自行為非處方藥的快篩定價，通常兩盒一組一起販售，價錢14至34元不等。

新冠檢測給付不可回溯，這表示消費者不得交出先前購買檢測盒的收據，聯邦政府會在明年1月15日前公布給付細則，目前也不清楚政府是否會訂下個人給付上限，以及是否限制保險業者的納保金額。