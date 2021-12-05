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莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度

編譯季晶晶／綜合報導
莫德納總裁霍奇表示，現有新冠疫苗對抗Omicron變種病毒存在效果較差的「真實風險」。圖為西班牙馬德里民眾接受疫苗注射。（美聯社）
莫德納總裁霍奇表示，現有新冠疫苗對抗Omicron變種病毒存在效果較差的「真實風險」。圖為西班牙馬德里民眾接受疫苗注射。（美聯社）

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）表示，現有新冠疫苗對抗Omicron變種病毒存在效果較差的「真實風險」，儘管美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）說，變種病毒的嚴重程度也許有限。

美國健康官員周日說，Omicron的傳染力如何、現有疫苗對抗這種最新變種病毒的效力，以及該病毒是否會導致更多重症，仍舊不明朗。霍奇沒做出像莫德納執行長班塞爾（Stehpane Bancel）上周嚇壞市場的評論，他認為現在判斷Omicron會降低疫苗效果到何種程度還太早。

霍奇接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我認為存在疫苗效力減少的真實風險。我不知道的是程度多少。」如果效力大幅降低，很可能需要更新疫苗。

佛奇周日上有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of Union）表示，南非的數據顯示，Omicron可能不如更廣泛傳播的Delta會導致重症。他告誡這是初步結論。

佛奇說新的變種病毒至今不像很嚴重：「我們覺得現有疫苗將在一定程度上，甚至可能是相當大的程度，為對抗Omicron變種病毒提供保護。」

莫德納共同創辦人阿費揚（Noubar Afeyan）說，他預期在未來7到10天會更瞭解Omicron。他告訴CNN：「我們料想會看到更多防止重症住院、死亡的徵狀。」

莫德納高層主管上周說Omicron的多種突變意味需要新疫苗，嚇壞金融市場。班塞爾告訴金融時報，現有疫苗恐怕很難抵擋Omicron入侵。

霍奇周日說，他自己「可能會用不同的措辭。但簡言之，我們還沒有數據可確信。」

疫苗 Omicron 變種病毒

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