我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

中央社／洛杉磯4日電
Omicron現蹤美國，社區公衛官員恢復追蹤染疫者接觸史，減緩傳播速度並更好了解其傳播方式。圖為洛杉磯機場為過境旅客提供免費新冠檢測。（Getty Images）
Omicron現蹤美國，社區公衛官員恢復追蹤染疫者接觸史，減緩傳播速度並更好了解其傳播方式。圖為洛杉磯機場為過境旅客提供免費新冠檢測。（Getty Images）

國本土陸續出現COVID-19病毒變異株Omicron病例，至今全美有12個州共20人以上確診；白宮防疫專家佛奇表示，Omicron變異株已進入社區感染，病例將一天一天增多。

財經媒體CNBC網站報導，美國猶他、麻薩諸塞、加利福尼亞、明尼蘇達、科羅拉多、夏威夷、內布拉斯加、賓夕法尼亞、馬里蘭、密蘇里、紐約、新澤西等州都出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例。

出現在美國的Omicron病例中，年齡、疫苗注射情形與旅遊史各不同，不過目前為止都屬輕症，尚未發現重症。部分Omicron確診者最近曾到南非旅行，但也有確診者沒有相關旅遊史，顯示Omicron變異株已進入社區感染。

南加州的洛杉磯郡衛生機關2日宣布洛杉磯郡第一例Omicron確診。這名成年患者已完整接種疫苗，11月22日自南非返回美國，目前在家自主隔離。洛郡暫時沒有進一步升級防疫措施的計畫。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）3日在彭博（Bloomberg）電視台的連線訪談中表示，Omicron變異株無疑已在美國進入社區感染，病例數只會越來越多。

佛奇說，他正密切關注南非Omicron病例的發展，特別是這個新變種病毒在已接種疫苗的人身上具有何等傳播能力。

科學家與衛生機關仍在蒐集資料，瞭解Omicron變異株在已接種疫苗者身上的傳播力，或形成重症的機率。CNBC報導，目前在美國出現的Omicron確診患者都是輕度到中度症狀，尚無重症住院的情況。

佛奇3日在白宮簡報時持續鼓勵民眾注射疫苗，他說研究證據顯示，施打疫苗追加劑有助於提升抗體，對抗多種COVID-19病毒變異株，「我們有充分的理由相信，接種完整疫苗並施打追加劑，都能獲得一定程度的保護」。

Omicron 疫苗 佛奇

上一則

明州Omicron確診者 赴紐約動漫展 35同伴半數染疫

延伸閱讀

Omicron變異株入侵 智利、羅馬尼亞淪陷

Omicron變異株入侵 智利、羅馬尼亞淪陷
鍾南山：中國採動態清零精準防控 足可應對Omicron

鍾南山：中國採動態清零精準防控 足可應對Omicron
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰
玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？