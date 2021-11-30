莫德納CEO澆冷水：現有疫苗不易對付Omicron

莫德納執行長班塞爾。（歐新社）

莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）預測 ，現有疫苗 對付Omicron變種病毒 會比前幾個病毒株更沒效果，並預告製藥業者要花上幾個月才能大量生產專攻新變種病毒的疫苗。

班塞爾表示，Omicron在棘蛋白突變的數目很高，且在南非迅速傳播，如此看來，現有的疫苗可能得在明年有所調整 。

班塞爾接受金融時報訪問時說：「我認為，再怎麼樣都不會和對付Delta時是一樣的（效果）。我認為，會明確下降。我還不知道多少，得等數據出來。但跟我談過的科學家…都說不會好到哪裡。」

莫德納執行長此言，如同對公衛專家和政治人物澆了冷水。他們對現有疫苗對抗Omicron的能力一直表現相當樂觀。

輝瑞製藥（Pfizer）主管 Scott Gottlieb周一告訴CNBC：「疫苗界有合理程度的信心，至少三劑疫苗，民眾對這種變種病毒就會有不錯的保護。」美國總統拜登也表示，政府醫藥專家「相信疫苗會繼續對重症提供一定程度的保護」。

不過，班塞爾指出，科學家擔心，Omicron變種病毒50個突變中的32個是在棘蛋白，這正是疫苗鎖定來提升人體免疫系統的重點。

班塞爾表示，大多數專家認為，這種高突變的變種病毒一、兩年不至再度出現。

他也表示，專付對付Omicron的疫苗要花幾個月的時間才能大量生產，莫德納「和輝瑞無法下周就生出10劑…但能在夏天前生產幾十億劑嗎？當然可以。」