我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登強制疫苗令 10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

FBI指涉間諜遭軟禁 胡安明無罪首受訪：畢生最黑暗時期

拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

編譯洪毅／綜合29日電
紐約民眾20日在市府前抗議拜登政府強制要求接種疫苗的政策。(Getty Images)
紐約民眾20日在市府前抗議拜登政府強制要求接種疫苗的政策。(Getty Images)

拜登總統的新冠疫苗接種令再度受挫，聖路易聯邦地區法院29日裁定，接種令「挑戰聯邦體系傳統觀念」且有衝擊醫療體系之虞，故無權要求10個州成千上萬名醫療機構人員強制接種疫苗；白宮也在同日表示，聯邦政府人員的接種率已達96.5%，雖然期限已過，但至少在年底之前，不會開除不從的員工。

拜登的一系列接種令，其中要求全國7萬6000間與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)及醫療補助計畫(Medicaid)往來的醫療機構中，超過1700萬名人員應在明年1月4日前完成接種；此外，350萬名聯邦政府人員在本月22日前就應完成接種。

拜登的接種令引來部分人士不滿，發起10多宗法律訴訟，而29日的裁定來自10個州指控，接種令可能導致醫療機構人員出走，衝擊醫療體系。

聖路易地院法官薛爾帕(Matthew Schelp)的裁定站在10個州這方，指聯邦政府無法證明，接種令不會讓10個州的醫療機構被迫在「只能提供低於標準的照護服務」及「無法提供照護服務」之間做選擇。

薛爾帕還說，接種令「挑戰聯邦體系傳統觀念」，即使「將聯邦政府權限解釋擴張到最大」來看，仍有越權之虞，故該接種令應該停止向10個州施行。

這10個州包括：阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他及懷俄明州。

至於聯邦政府人員的接種令；白宮行政管理和預算局(OMB)發言人表示，目前350萬聯邦政府人員的疫苗接種率已達96.5%，對於其他未接種人員，11月22日的接種期限「不是懸崖」，至少暫時不會解雇他們。

OMB發言人表示，接種令旨在「保護」員工、而非「懲罰」員工，白宮鼓勵各機構從現在起到12月間，持續與不願接種的人員溝通，「至少在明年之前」，先行推遲停職或解雇令。

除聯邦政府人員、醫療機構人員外，拜登原先的接種令還要求聘用100人以上企業接種疫苗，但是此接種令先前同樣遭到法院擋下，在法律問題解決前，目前暫時不會施行。

拜登政府強制要求抗疫一線工作者接種疫苗的政策，遭到反抗。圖為全美10州抗告拜登政...
拜登政府強制要求抗疫一線工作者接種疫苗的政策，遭到反抗。圖為全美10州抗告拜登政府的領軍人物、密蘇里州州檢察長施密特。(美聯社)

聯邦政府 拜登 疫苗

上一則

FBI指涉間諜遭軟禁 胡安明無罪首受訪：畢生最黑暗時期

下一則

輝瑞近日將申請16、17歲者補強針授權

延伸閱讀

世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情

世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情
拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌
拜登2024若不連任 民主黨人首選賀錦麗、米雪兒參選

拜登2024若不連任 民主黨人首選賀錦麗、米雪兒參選

熱門新聞

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告

譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告