拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

紐約民眾20日在市府前抗議拜登政府強制要求接種疫苗的政策。(Getty Images)

拜登 總統的新冠疫苗 接種令再度受挫，聖路易聯邦地區法院29日裁定，接種令「挑戰聯邦體系傳統觀念」且有衝擊醫療體系之虞，故無權要求10個州成千上萬名醫療機構人員強制接種疫苗；白宮也在同日表示，聯邦政府 人員的接種率已達96.5%，雖然期限已過，但至少在年底之前，不會開除不從的員工。

拜登的一系列接種令，其中要求全國7萬6000間與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)及醫療補助計畫(Medicaid)往來的醫療機構中，超過1700萬名人員應在明年1月4日前完成接種；此外，350萬名聯邦政府人員在本月22日前就應完成接種。

拜登的接種令引來部分人士不滿，發起10多宗法律訴訟，而29日的裁定來自10個州指控，接種令可能導致醫療機構人員出走，衝擊醫療體系。

聖路易地院法官薛爾帕(Matthew Schelp)的裁定站在10個州這方，指聯邦政府無法證明，接種令不會讓10個州的醫療機構被迫在「只能提供低於標準的照護服務」及「無法提供照護服務」之間做選擇。

薛爾帕還說，接種令「挑戰聯邦體系傳統觀念」，即使「將聯邦政府權限解釋擴張到最大」來看，仍有越權之虞，故該接種令應該停止向10個州施行。

這10個州包括：阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他及懷俄明州。

至於聯邦政府人員的接種令；白宮行政管理和預算局(OMB)發言人表示，目前350萬聯邦政府人員的疫苗接種率已達96.5%，對於其他未接種人員，11月22日的接種期限「不是懸崖」，至少暫時不會解雇他們。

OMB發言人表示，接種令旨在「保護」員工、而非「懲罰」員工，白宮鼓勵各機構從現在起到12月間，持續與不願接種的人員溝通，「至少在明年之前」，先行推遲停職或解雇令。

除聯邦政府人員、醫療機構人員外，拜登原先的接種令還要求聘用100人以上企業接種疫苗，但是此接種令先前同樣遭到法院擋下，在法律問題解決前，目前暫時不會施行。