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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

受困疫情 1/3青壯年靠父母金援 52%搬回家與雙親同住

編譯柯立偉／綜合27日電

理財網站「財富極大化」(MagnifyMoney)9月針對約2000名成年人進行財務調查，發現自從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，由於失業率上升與金融動盪，約有三分之一的25歲至40歲左右的青壯年回頭尋求父母的財務支援；若把主動替兒女支付部分費用的父母也算進來，全美共有約55%的退休父母在疫情期間為成年兒女提供一定經濟支援。

另一理財網站「CreditCards.com」也進行類似調查，結果與「財富極大化」的結論相去不遠，約有45%至50%左右的父母曾為成年子女提供財政支持；自新冠肺炎流行一年半以來，平均每位父母給了兒女4154元。

此外，新冠肺炎大流行期間，不少青壯年也搬回家裡與父母同住；根據丕優(Pew)民調中心對人口普查局的資料分析，發現25歲至40歲的青壯年在疫情期間搬回家的比例成長到歷史新高，約52%，比起二戰期間的48%還高出四個百分點，且此一趨勢沒有明顯的地區、種族、性別差異，「青壯年回家」幾成全民運動。

紐約弗朗西斯財顧公司(Francis Financial)執行長史黛西．弗朗西斯(Stacy Francis)對於父母向青壯年兒女提供經濟支援的現象感到憂心；她說：「愈來愈多的父母會拿錢給已經成年的兒女，但如果永遠只給他們魚吃而不教他們如何釣魚，他們將永遠依賴你的援助。」

然而，大環境對於年輕一輩確實非常不友善；大學畢業生身上背負沉重就學貸款的壓力雖不是新聞，但今年度碰上新冠肺炎影響，不只就業率不佳，房價也跟著飆升，導致社會新鮮人同時面臨「節源開流」的雙重夾擊。即便現在招工量增加，25歲至34歲的整體失業率仍高於其他年齡層；找不到工作卻又要負擔沉重的租房成本，萬般無奈之下只能回頭向父母求救。

對此，弗朗西斯建議，即便大環境迫使年輕人「節源開流」，但年輕人仍要想辦法「開源節流」，量入為出以盡可能減少非必要開支；她說：「想想你在2020年3月至2021年3月間的開銷，當時美國儲蓄率達到數十年來的高峰，這表示雖然節流不容易，但我們曾經做到過。」

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