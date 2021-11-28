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不甩疫情 私人飛機需求量暴增 過去1年起降數增加40%

編譯洪毅／綜合27日電
達梭私人飛機內部空中寢室陳設。(路透)
達梭私人飛機內部空中寢室陳設。(路透)

雖然新冠疫情造成嚴重經濟衝擊，但是股票市場蓬勃，富者因此愈富，還有許多創業家因首次公開募股(IPO)而致富，再加上對疫情的擔憂，讓私人飛機需求爆量，其熱絡程度不單超越疫情前夕，還是2008年金融風暴以來最高峰。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，摩根士丹利(Morgan Stanley)的數據顯示，今年全美私人飛機起降數較去年同期增加40%，是2008年金融風暴以來的最高峰。

埃森哲(Accenture)航空業主管施密特(John Schmidt)則以「爆炸性成長」，形容疫情前的2019年與現在相比的私人飛機榮景；指由於市場需求大增，不但製造商應接不暇，連二手機庫存也處於歷史最低水平，而且價格還上漲20%至30%左右。

投行傑富瑞(Jefferies)指出，最主要的私人飛機製造商，包括龐巴迪(Bombardier)、西斯納(Cessna)、達梭(Dassault)、巴西航空工業(Embraer)、灣流(Gulfstream)等製造的私人飛機，現在庫存率都不到3%，為歷史新低。

私人飛機需求暴增的首要原因，是熱絡的股票市場讓富者愈富，美國資產超過10億元的富豪，其總資產自去年3月以來暴增62%，相當於賺進1兆8000億元；此外，2021年尚未結束，美國的IPO數量已創下歷史新高，也產生不少新創富豪。

相較於一般民航機，私人飛機不但更舒服，而且從飛安及防疫角度來說都更安全，而且方便快速，能夠規避部分新冠疫情對商務旅行的限制，而且隨時可以「點對點」飛行。

私人飛機包機商VistaJet就表示，過去一年來，該公司的客戶增加29%，新客戶中71%對私人飛機領域並不熟悉，53%表示就算疫情結束，仍會繼續使用私人飛機。

但是私人飛機需求大增，不單凸顯出富者愈富的現象，還招致環保團體批評。

智庫「交通與環境」(Transport & Environment)研究指出，私人飛機旅客的碳排放，是一般航空旅客的5倍至14倍，整個航空業的碳排放，幾乎有一半來自那數量僅占1%的私人飛機旅客。

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