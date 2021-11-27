疫後紓壓 學區紛跟進放「心理健康假」

自學校恢復實體授課後，為了趕上過去一年失去的教學進度，同時還要防疫，發現新冠肺炎確診又得立刻安排隔離，加上學生餐廳員工和校車司機短缺等種種問題，幾乎壓得所有人喘不過氣，全國許多幼稚園至12年級(K-12)的學校陸續以「心理健康 假」的名義要求暫停授課，緩和緊繃的精神和情緒。

根據統計數據服務中心波比歐(Burbio)的分析，最初這種方式在今年11月初開始實施，當時東南部各學區 學校要求在11月12日放假，亦即退伍軍人紀念日(Veterans Day)的周末連假；到了月中開始有愈來愈多學區跟進，甚至有學校取消感恩節一整個禮拜的課程。

波比歐指出，今年至少已有3145所學校實施心理健康假，尤其集中在北卡羅來納、維吉尼亞和密蘇里州；和今年因為師生確診導致暫時關閉的8692所學校相比，占比超過三分之一。

有些學區則是以心理健康為由，要求學校放假半天或維持遠端授課；例如底特律公立學校就在11月17日宣布，12月將有三個周五實施遠端教學；學區總監維提(Nikolai P. Vitti)表示，是「考量到校內領導人、老師、教職員、學生及家長們的身心健康」做出的決定。

但有些學區委員會反對，認為學校不該再繼續放假；維吉尼亞州 里奇蒙市學校委員會(Richmond City School Board)副主席強納森‧楊(Jonathan Young)就表示，當地學生過去18個月都保持遠端學習模式，明顯地發現許多學生的閱讀和數學成績嚴重落後。

「我們的狀況確實不穩定，」他說：「但放假是正確的決定嗎？然後讓我們恢復的速度加倍延長？不，這只會加重我們的損失。」

他表示，傾向於讓學區放寬對老師的要求，例如不用每天提交教學日誌，或是不必要求他們下班後參加專業訓練的加強課程。

單親媽媽雷尼(Tabbatha Renea)指出，學校突然宣布停課，必須忙著找人幫忙看孩子，也打亂孩子的學習進度。