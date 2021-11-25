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全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

編譯林梅婕／綜合25日電
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美新冠疫苗覆蓋率緩緩提升，拜登政府更積極呼籲50歲以上的民眾接種第三劑疫苗；但根據新聞周刊(Newsweek)的報導，疫苗覆蓋率最高的五個州是佛蒙特、羅德島州、緬因州、康乃狄克和麻州，近日卻出現新增確診案例數激增的趨勢。

根據紐約時報(NYT)的統計，佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，亦即73%的人口都已完成疫苗接種，堪稱全國接種率最高的州；但截至24日的過去14天，單日新增確診量卻激增了18%，該數據24日當天則是370例。

第二高的是羅德島，疫苗覆蓋率為72%；但該州在11月17日至24日期間，單日平均新增確診數為480例，截至24日過去14天的新增確診量成長69%。

緬因州同樣疫苗覆蓋率為72%，但目前的單日平均新增確診數為694例，成長35%；康乃狄克州覆蓋率亦達72%，目前的單日平均新增確診量卻是751例，暴增120%。

至於麻州疫苗覆蓋率則是71%，但截至24日的過去14天中，單日平均新增確診量也增加了81%；在11月17日至24日期間，單日平均確診量為2881例。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美23日共新增10萬636名新冠肺炎的確診；事實上，全美單日新增確診量自10月24日以來就開始呈上升趨勢，當時測得的數據為2萬3596例，但CDC在過去兩周的統計指出，連續七天平均新增確診量卻成長30%。

目前CDC的疫苗接種數據顯示，全美12歲以上已完成兩劑疫苗接種的比率為69%，相當於1億9620萬人。

隨著確診數上升，國內約十分之一的人口已接種第三劑疫苗，但感恩節假期間，確診數恐怕只會持續增加；尤其美國汽車協會(AAA)預測，這段假期旅行的人次將多達數百萬人。

此外，本周在南非和香港又出現了新的變種病毒「B1.1.529」，很可能將會再有一波新的確診浪潮。

疫苗 CDC 麻州

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