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今年感恩節 美逾2億人完全接種 聚會氣氛濃

編譯陳韻涵林梅婕／綜合24日電
疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）
疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）

全美迎接新冠肺炎疫情下的第二個感恩節，但此次多虧疫苗，過節氣氛與去年不同，但有些地區疫情復熾，家族旅行或聚會恐讓疫情升溫；不過確診數持續成長，當局仍呼籲未接種疫苗者應避免出遊。

全美目前已有超過2億人完全接種，但仍有數千萬人還沒打疫苗，同時有些打過疫苗者，保護力已衰減。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據指出，截至周二，過去兩周平均七天新增確診數成長近30%；聯邦疾病防治中心(CDC)也提醒未接種疫苗者，不應外出旅行。

上中西部，尤其是密西根州和明尼蘇達州的染疫住院病患，幾乎都是未接種者。

疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）
疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）

密西根等多州疫情回溫 直逼去年11月

密西根的醫院本周通報新增3800人確診，其中20%病患住進重症病房，逼近2020年疫情剛開始的新高數量。

密西根23日的七天平均新增病例為每10萬人中，新增572人，全美最慘；緊接著是新罕布夏州的每10萬人中，新增522人。

西部、新墨西哥州、亞利桑納州、科羅拉多州、猶他州與蒙大拿州的疫情回溫；科羅拉多的丹佛等部分社區已恢復室內口罩令，遏止病毒擴散，水牛城、紐約和加州聖他克魯茲郡也有類似政策。

底特律郊區博蒙特健康(Beaumont Health)機構的呼吸道專科醫師唐斯基(Matthew Trunsky)說，密西根的數據「恐怖」，「天氣變冷，人們躲進室內，可能是一大群未接種者」。他感嘆，這種情況下，未接種者很難不染疫。

密西根疫情升高，確診人數增加，護士們又穿上隔離衣。（美聯社）
密西根疫情升高，確診人數增加，護士們又穿上隔離衣。（美聯社）

儘管仍有部分疫情熱點，全美整體疫情比去年感恩節時好。

去年感恩節還沒有疫苗，當時平均每日確診16萬9000例，死亡1645人，8萬1000人住院；反觀近日平均每天確診9萬5000例，病歿1115人，住院4萬人。

去年感恩節以來，超過50萬人染疫病歿，全美總死亡人數超過77萬人。

各地機場人潮洶湧，本周搭機旅行的旅客預測有機會超越疫情前，美國汽車協會(AAA)也預測假期間旅行里程超過50哩的人次將達到4830萬，比去年成長近400萬人，凸顯民眾無懼高油價。

疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）
疫情之後的第二個感恩節，出遊人數比去年增加甚多。（Getty Images）

疫情 疫苗 新墨西哥州

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