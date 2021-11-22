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美單日確診再破8萬人 專家籲：重新實施防疫令

編譯林育正林梅婕／綜合21日電
北卡一名球迷觀賽戴著圖案有趣的口罩，全美逾85%的郡仍屬於新冠「嚴重」或「高傳染」地區，CDC建議在室內公共場所仍須戴口罩。（Getty Images）
北卡一名球迷觀賽戴著圖案有趣的口罩，全美逾85%的郡仍屬於新冠「嚴重」或「高傳染」地區，CDC建議在室內公共場所仍須戴口罩。（Getty Images）

進入冬季以來，全美單日確診新冠肺炎人數再次突破8萬，死亡人數也突破千人；在感恩節假期來臨之際，許多人迫不及待與親友團聚，新冠疫情只會持續升溫，引發公衛官員討論是否需要重新實施防疫規定。

公衛專家呼籲未接種疫苗者應持續遵守防疫規定，約翰霍普金斯大學(JHU)彭博公衛學院公共流行病學教授安博‧德索薩(Amber D'Souza)說：「確診率如此之高、又隨著假期到來，人們已開始擔憂，而我們也確實正邁向另一波高峰。」

據紐約時報的新冠統計數據顯示，全國連續七天平均新增確診接近9萬5000人，比過去兩周增加33%，但同時也有近2億人完成新冠疫苗接種；此外，平均單日住院人數則是與兩周前持平，維持在4萬9000人左右，單日死亡人數還下降1%，為1100人。

過去兩周39州和華盛頓特區的確診人數都出現上升趨勢，麻州和羅德島州更成長兩倍，中西部、新英格蘭和西南地區也都出現確診案例激增。

近期染疫死亡的病患，大多未接種疫苗；但另一方面補強針的接種，也讓個人染疫風險降低；華府衛生廳主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)就說：「我們必須學著與新冠共存。我也試著向大眾強調，減低到零確診已不是我們的目標。」 

許多專家認為，考慮到現況，應重新檢視防疫規範；但也有專家認為，現在確診與死亡案例仍多，直接選擇與病毒共存的做法太過草率。匹茲堡大學醫學教授吉拉(Walid Gellad)表示，他希望多等幾周，讓多一些兒童接種，也讓輝瑞(Pfizer)與默克(Merck)的口服藥獲得授權，再將防疫規定放寬。

布朗大學公衛學院院長賈哈(Ashish Jha)也認為考慮解除口罩令是合理的考量，但若能等到1月會更適當。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，建議地方維持幾周的低確診率之後，再解除口罩令；而且全美超過85%的郡仍屬於「嚴重」或「高傳染」地區，建議在室內公共場所仍須戴口罩。

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