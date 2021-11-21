佛州迪士尼世界：暫停強制員工接種新冠疫苗

美國佛羅里達州奧蘭多的「迪士尼世界」（Disney World），已暫停強制員工接種COVID-19疫苗。 路透

發言人今天表示，美國 佛羅里達州奧蘭多的「迪士尼 世界」（Disney World），已暫停強制員工接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）疫苗 。

拜登政府先前規定，員工至少100人的企業必須要求員工接種疫苗或每週接受採檢，工作時還須配戴口罩。

本地電視台Fox 35引述迪士尼世界員工，率先披露這項消息。

迪士尼世界發言人稍早透過電子郵件告訴路透：「我們認為我們強制接種的作法正確，我們持續注重員工與客人的安全與福祉。」

「佛羅里達州的人員現在已有超過90%證實完整接種。」

企業擔心總統拜登針對民間企業員工的疫苗規定可能導致勞工短缺並影響供應鏈，迪士尼公司（Walt Disney Co）、優比速公司（UPS）等民企主管上月拜會白宮官員討論此事。

疫苗強制令在美國具有高度爭議性，支持者表示，強制接種有助終結近2年的疫情大流行，反對者則認為此舉違反美國憲法並限制個人自由。

拜登是在9月間規定強制接種，但迪士尼早在7月30日，就要求所有美國的受薪員工和非工會的時薪人員都要完成接種，當時具高度傳染力的Delta變種病毒正在導致確診病例再度飆高。