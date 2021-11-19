國民兵拒打疫苗 沃姆斯：可能被禁止「繼續服役」

美國陸軍部長沃姆斯近日發布備忘錄，警告數十萬名的國民兵，要是他們拒絕接種新冠肺炎疫苗的話，可能會被禁止「繼續服役」。(美聯社)

美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）近日發布備忘錄，警告數十萬名的國民兵 ，要是他們拒絕接種新冠肺炎疫苗 的話，可能會被禁止「繼續服役」。

紐約時報報導，沃姆斯在備忘錄寫到，她已決定「拒絕強制接種疫苗令的全體士兵將被標記」，這會阻止他們獲得晉升、勳獎、津貼等等。如果官兵堅持婉拒的話，除非准予同意疫苗豁免，否則將不會獲允許「繼續服役」。

據報導，沃姆斯發布備忘錄的時間正值美國國防部與奧克拉荷馬州 國民兵為軍人強制接種疫苗起衝突。奧克拉荷馬州新任國民兵指揮官（Adjutant General）曼奇諾准將（Brig. Gen. Thomas H. Mancino）日前代表史提特州長（Gov. Kevin Stitt）宣布，該州的國民兵不會被要求接種新冠疫苗，違抗國防部8月頒布的全體部隊接種新冠疫苗指令。

報導指出，奧克拉荷馬州空中國民兵疫苗接種率已達89%，陸上國民兵則僅有40%打過疫苗，但國防部要求全體部隊接種疫苗的指令引發奧克拉荷馬州與五角大廈之間的衝突。

根據規定，除非聯邦政府下令部署，各州的國民兵仍受各州州長的管轄，但國防部堅持國民兵必須遵循跟現役部隊相同的疫苗程序，拒絕在其疫苗命令勝過州權的觀點上讓步，更擔心其他州可能跟隨奧克拉荷馬州的腳步。